Laure Prouvost: AM-BIG-YOU-US LEGSICON. Bild: MHKA

Vergnügt betrachtet-Kritiker Georg Imdahl das, das die französische Künstlerinim Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen anrichtet: "auf einem Brunnen. Schnitt.. Schnitt. Zwei Zeigefinger berühren sich. Schnitt. Ein Mund im Close-up atmet. Schnitt. Blauer Himmel mit schneeweißen Wolken. Schnitt. Fisch im Wasser mit Brombeere. Und so weiter. Dazu. Semantische Widersprüche und Paradoxien, Übersetzungsprobleme aller Art kleidet Prouvost zudem in die bildliche Form von Wandteppichen oder inszeniert sie als konzeptuelle Kunst, um diese im selben Atemzug zu persiflieren. Wenn man etwa ein kleines Bild hoch oben an der Wand anschaut, ist es schon zu spät: 'Don't look up' steht da in nüchternen Lettern."Im zeichnet Anne Katrin Feßler noch einmal ein sehr schönes Porträt des indonesischen Kunstkollektivs , das die Documenta 15 leiten wird und bei dem alle Kunst in einem gemeinsamen Raum beginnt: "In der Nähe zur lokalen Bevölkerung wuchs das Bewusstsein für lokale Notwendigkeiten. Soziale Aktivitäten und Nachbarschaftsprojekte mischten sich mit jenen des Kunstraums. Die Kunst wurde zum Teil der Gesellschaft. Die Aussicht auf, aufund, war auch das, was die Findungskommission in Kassel aus Freude 'auf den Tischen tanzen' ließ. Und egal, wo das Kollektiv aufschlägt, zunächst wird."Weiteres: Anlässlich zweier Ausstellung in Rom erinnert Thomas Steinfeld in der SZ an den in Auschwitz ermordeten Archäologen und Kunsthändler Ludwig Pollack. Besprochen werden die schöne-Ausstellung in der Londoner Tate Modern NZZ ), die Ausstellung "Land_Scope" mit Fotoarbeiten von Roni Horn bis Thomas Ruff aus der DZ Bank Kunstsammlung im Münchner Stadtmuseum ).