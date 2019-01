Nackte Erkenntnis: Jürgen Holtz in Frank Castorfs "Galilei". Foto: Matthias Horn / Berliner Ensemble





Houellebecqs "Plattform/Unterwerfung" am Schauspielhaus Bochum. Foto: Tobias Kruse /Ostkreuz

Wirklich sinnvoll lasse sichVernunftsromantik nicht mitTheater der Grausamkeit paaren, stellt Jens Bisky fest. Trotzdem hat er insechsstündiger Inszenierung des "Galileo Galilei" am Berliner Ensemble bei aller Raserei aucherlebt. Vor allemals Galilei - "nackt, voller Würde, unvergesslich": "Man sieht seinem Körper die 86 Jahre an, sieht Falten, Lebensspuren. Brecht hat sich seinen Vernunftheldenvorgestellt. Jürgen Holtz gibt ihm eine Kraft, diehat und deswegen umso überzeugender wirkt, nicht entblößt, sondern selbstverständlich in sich ruhend. Diesem Mann, der die Bahn der Gestirne erkundet, glaubt man vom ersten Augenblick, dass er weiß, wie die Dinge auf der Erde laufen. Die neue Zeit beginnt."Michael Wolf findet in derdie Parallelsetzung von Brecht und Artaud gar nicht so uninteressant: "Castorf setzt beide Unternehmungen parallel: Galilei strebt mit Mitteln der Wissenschaft, Artaud mit denen der Kunst nach Erkenntnis. Nicht zuletzt ist seine Inszenierung eine, eine Vergewisserung über die Relevanz, die Macht und. Er setzt an diesem Abend das Berliner Ensemble in den Mittelpunkt der Welt, um zu falsifizieren, ob es diesen Ort verdient hat." In derkann Ulrich Seidler leider nur Anfang und Ende der Inszenierung empfehlen , dazwischen scheint ihm alles "früherer Castorf-Entdeckungsreisen und -Entgleisungen". Weitere Besprechungen in taz undAls "bitterböses, mitunter krachend komisches Untergangs-Crescendo" feiert Regine Müller in der' Verklammerung vonRomanen "Unterwerfung" und "Plattform" am Schauspiel Bochum: "Simons reduziert Houellebecqs mäandernde und manchmal bewusst zur Geschwätzigkeit neigende Romane dabei virtuos auf ihre Essenz: Auf die sexuelle Frustration des ausgebrannten, vonermüdeten Westeuropäers mittleren Alters sowie die dumpfe Bedrohung, die vom Aufstieg des Islam und denausgehen. In 'Plattform' setzt Houellebeqcs satirische Kritik am globalen Spaß-Tourismus an, der die Sehnsüchte der verkappten Romantiker befriedigen soll und nur zum Preis systematischer - auch sexueller - Ausbeutung der Prekären zu haben ist."Weitere Artikel: In derberichtet Manuel Brug, dass der ukrainisch-russische Skandal-Startänzernicht mehr in derauftreten darf, während man bei der Bayerischen Staatsoper in München seine homophoben, sexistischen und putinfreundlichen Auslassungen nicht "vereinfachen" möchte. Ronald Berg blickt in derauf daszum Bauhaus-Jubiläum in der Akademie der Künste . Brigitte Werneburg berichtet in dervon der Podiumsdiskussion "Wie" im Haus der Kulturen der Welt.Besprochen werdenInszenierung vonEheschlachtspektakel "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" am Hamburger Schauspielhaus (die taz -Kritikerin Eva Behrendt zufolge das Stück als "echten Papiertiger" entlarvt, Nachtkritik ), Alvis Hermanis'-Inszenierung "Möwe" am Münchner Cuvilliés-Theater (), Marius von Mayenburgs Uraufführung von"amüsant-unpädagogischem" Gender-Stück "Status quo" an der Schaubühne ( Tagesspiegel ),Inszenierung "Coming Society" an der Volksbühne ( Tagesspiegel ) und die Uraufführung vonStück "Die Österreicherinnen" im Tiroler Landestheater ( Standard ).