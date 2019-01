Ausstellungsansicht "Ideal Standard", 2018. Foto: Tretter/Zeppelin Museum

Ist das noch Kunst oder schon ein Startup, fragt sich Donna Schons () in der Ausstellung "Ideal Standards". Das Friedrichshafener Zeppelin-Museums erkundet in der Schau, wieaussehen würden. So wie "A-Z Living Unit" , eine Fortschreibung von Margarete Schütte-Lihotzkys "Frankfurter Küche" ? Oder wie in Annika Kuhlmanns und Christopher Thomas' Wohnmodell "New Eelam" in "ultra-sleeker Start-up-Ästhetik", mit dem man so flexibel wie in der Arbeitswelt an jedem Ort der Welt wohnen könnte? "Wie einst im Bauhaus die Massenproduktion werden hier die app-basierte Sharing Economy und dieunserer Zeit affirmiert. 'New Eelam' ist ein Versuch, ein scheinbar unumstößliches System durch geschicktes Design von innen heraus zu verbessern. Bei Versuchen dieser Art liegen Utopie und Dystopie häufig nah beieinander - auch das lehrt die Geschichte des Modernismus und speziell des Bauhauses. Man denke an, deren genauestens konzipierte Wohnungen ihre Bewohner in den Wahnsinn trieben, an die Mechanisierung des menschlichen Lebens, die mit Erfindungen wie der 'Frankfurter Küche' einherging."Sarah Pines besucht für diediein Menlo Park, in derganz natürlich verschmelzen sollen. Alles ist offen und super transparent: "Es gibtund schmale Tische. Alles hat die, beim Betrachten fühlt man sich dick, langsam, aus der Zeit gefallen wie ein vom Alter grün angelaufener Ledersessel."-Autor Falk Jaeger besichtigt in der dänischen Hafenstadt Vejle das Fjordenhus, dasdort für das Lego-Unternehmen Kirk Kapital errichtet hat.