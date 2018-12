Große Trauer um den Lyriker, Satiriker und Zeichner , der einst die Neue Frankfurter Schule mitbegründet hat: "In der Schar der frappanten Doppelbegabungen der Neuen Frankfurter Schule war Bernstein als Zeichner wie als Dichter der neugierigste, der radikalste und sperrigste", würdigt Oliver Maria Schmitt in derden Verstorbenen. "'Exprmntelle Lürik' floss ihm ebenso aus der Feder wie der letztgültige Kampfruf 'Der Reim muss bleim!'., Marktkonformität verachtete er, Geschrei und auch das Rampenlicht waren seine Sache nicht.""Bernstein war der wildeste, ausgelassenste, unberechenbarste von allen" und zu allem Überfluss auch noch "", erklärt Hans Zippert in der, der gar nicht fassen kann, dass Bernstein selbst noch mit 79 Gedichte darüber schrieb, dass die Hoden hohen Staatsbesuchs tabu sind: "Ein Wahnsinn, in dem Alter noch so ein Zeug rauszuhauen. Wo nahm der Mann dieher?" Auch seine späten Gedichte "streckten sich noch immer lieberals in Richtung höherer Literatur", pflichtet Gregor Dotzauer imbei. "Mit moritatenhaftem Schmiss, Wilhelm Buschs unzerstörbarer Munterkeit als Zeichner und Dichter stets näher als einem Vanitas-Schandmaul wie Peter Rühmkorf, versuchte er, dem Unausweichlichen ins Auge zu sehen." Sehr persönlich erinnert sich Michael Ringel in derdaran, wie er F.W. Bernstein in den frühen 90ern beim Prozess der Böll-Erben gegen Eckhard Henscheid als dessen "" kennengelernt hat und schließlich dessen Freund wurde.Während Bernsteins Kollege in der Sekundärliteratur mittlerweile gut erschlossen ist, steht dies im Falle Bernsteins noch aus, schreibt Gustav Seibt in der. "Dabei ist seine Lyrik nicht weniger ergiebig. Wer würde schonvermuten, wenn es um den Abgesang auf den R4 geht: 'Uns wird in alten Mären/ wunder was erzählt/ von Automobilen, von schweren,/ die wären sehr zu verehren;/ Herr Gott - wie's gefällt.' Was dann folgt, ist nicht weniger als eine Kulturgeschichte der alten Bundesrepublik in vierzig Strophen, ein Epos: 'Doch ach! Nichts ist von Dauer!/ Vorüber! Vorbei! C'est la vie!/ Die Zeiten, sie werden rauher,/ doch,/ die haben wir irgendwie!'"Die in Nigeria aufgewachsene Schriftstellerin und Essayistin erinnert sich in deran die Weihnachtsfeiern in ihrer Kindheit: "Überall waren Menschen in ihren Festtagskleidern auf den Straßen.zogen vorbei und wir kreischten vor Freude angesichts der besonders hässlichen, die regelrecht zu knurren schienen, und jenen, von denen mein Onkel sagte, dass sie gefährlich seien, weil sie einen in eine Schlange verwandeln könnten. Jeglicher Handel blühte. Kleine Verkaufsstände tauchten am Straßenrand auf, sie boten gebratene Hühner, Fleischpasteten und Akara, frittierte Bohnenküchlein, an, die in kleinen Glasvitrinen angerichtet waren,, die nach dem Fest wieder verschwinden würden. Die Fahrt endete in Umunnachi, der Heimatstadt meiner Mutter und wieder gerieten wir in den Strudel der Familie. ... Alles strahlte im Licht des allgemeinen Wohlwollens. Jahre später, als ich in den frühen Zweitausendern zu Weihnachten nach Abba zurückkehrte, sollte ich mich nach derdieser Zeit sehnen. Die Welt hatte sich."Weitere Artikel: DieLaudatio auf ihre Kollegin anlässlich der Verleihung des blatteigenen Literaturpreises. Die traditionelle öffentliche Weihnachstagung der krisengeschütteltenfiel wie zu erwarten beschämend aus aus, berichtet Thomas Steinfeld in der. Lektüre ist Selbstanleitung zur schreibt der Schriftsteller in derin der. Die koreanische Schriftstellerin blickt in derauf ihr halbes Jahr als Writer in Residence in Zürich zurück. Im spricht Jakob Augstein mitüber dessen Roman "Tyll" . Hans-Joachim Müller erinnert in dern die Séancen Schriftsteller Karsten Krampitz berichtet imvon seiner Reise nachmit dem Künstler. Paul Jandl erinnert in derdaran, wieden Weltzugang prägen. In der ergänzt Denis Scheck seinen Literaturkanon um "Tausendundeine Nacht" . Für spricht Anne Haeming mit dem Autor über. Tilman Spreckelsen befasst sich im literarischen Wochenendessay dermit der Frage, was die Erzählkunst derverdankt. Die bringt eine Erzählung von, in dereine Weihnachtsgeschichte.Besprochen werden unter anderem"Im Zustand stiller Auflösung" ( NZZ ),Karl-May-Roman "Das Flimmern der Wahrheit über der Wüste" ( taz ), der Briefwechsel zwischenund Tagesspiegel ),Krimi "Kritische Masse" ( taz ),Tagebücher ( FR ),"Bungalow" ( NZZ ),"Briefe 1-3. 1897-1956" ( Welt ),"Der Abgrund in dir" ( Standard ),"Zuhause" () undneuübersetzter Debütroman "Lästige Liebe" ().