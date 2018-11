Piero della Francesca: Resurrezione, ca. 1460. Museo Civico di Sansepolcro

Issa Samb & Antje Majewski, Rue Jules Ferry 17, Detail, 2016 © Courtesy of the artist und neugerriemschneider, Berlin

Thomas Steinfeld freut sich in derüber die Restaurierung vonFresko "Auferstehung" und sieht in der begleitenden Ausstellung im Museo Civico in Sansepulcro , wie die Perspektive in Francescas Kunst zu einer neuen "" wurde: "Diese Ordnung ist etwas Neues, das im 15. Jahrhundert hervortritt, zuerst in der italienischen Malerei, um sich dann innerhalb relativ kurzer Zeit in Kunst und Architektur allgemein durchzusetzen. Sie unterscheidet sich wesentlich von der mittelalterlichen Ordnung, in der die Sphärengetrennt erscheinen. An die Stelle dieser Trennung tritt die, auf die alle dargestellten Gegenstände gleichermaßen bezogen sind und in der es keine fremden, nicht integrierten Elemente mehr gibt. Die Welt erscheint nunmehr als Einheit, und zwar zunehmend diesseitigen Charakters."Wietrifft, erlebt -Kritikerin Sabine Weier in der Ausstellung "How to talk with birds, trees, fish, shells, bulls and lions" imm Hamburger Bahnhof in Berlin, in der die Künstlerinauch ihre Weggefährten versammelt zu Wort kommen lässt, darunterund. Oder den kürzlich verstorbenen senegalesischen Künstler: "Die Natur spielte für Samb eine zentrale Rolle.seien voller Geschichten,, aus denen wir lernen können, wenn wir nur zuhören, glaubte er. Poesie und politische Aktion waren für ihn keine Widersprüche. Daran, dass das Poetische politisch ist, lässt auch die Ausstellung keine Zweifel. Den Gesprächen mit Samb stellt Majewski Gemälde und Zeichnungen aus dem Laboratoire Agit'Art gegenüber, auf denen unsund mythische Wesen begegnen. Eine Wand hat Majewski mit aus literarischen Werken kopierten Seiten tapeziert, die der polnische Konzeptkünstler Paweł Freisler ihr vorgeschlagen hat: als Korrektur zum Unesco-Weltdokumentenerbe, das für den Senegal bisher nur kolonial geprägte Werke vorsieht."Weiteres: Im befragt Roman Gerold den amerikanischen Künstlerzu Pop-Art, Flaggen und Donald Trump. Besprochen wird die große-Retrospektive im Kunstmuseum Wiesbaden ).