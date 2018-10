Dylan Jones'-Biografie bietet viel anregenden Stoff, doch etwas vermisst-Kritiker Jens Balzer: "Was fehlt, ist zum Beispiel der Umstand, dass Bowie zeitlebens eindes selbsternannten satanistischen Hohepriesters und Hitler-Verehrerswar. Man erfährt davon an einer einzigen Stelle, weil Bowie jene Leidenschaft mit dem Led-Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page teilt. Als Bowie 1976 nach längerem Aufenthalt in den USA nach London zurückkommt, posiert er an der Victoria Station imund begrüßt seine Fans mit nach oben gerecktem Arm; eine Geste, die in Jones' Biografie als 'missverständlich' abgehakt wird. Dass Bowie in zahlreichen Interviews Adolf Hitler als sein großes Vorbild benennt und dass er sich schon 1969 alsbekannt hat, das alles bleibt unerwähnt oder unbewertet."Dass der 76-jährige Soulsängerauf seinem neuen, passend "'Love, Loss, and Auto-Tune" betitelten Album seine Stimme imbadet, daran muss man aich auch erstmal gewöhnen, meint Klaus Walter in der. Die Platte macht mit dem Klassiker "Answer Me, My Love" auf, doch "selten war die Rede von der Dekonstruktion so angebracht wie bei diesem Album-Auftakt, selten war ein Song gleichzeitig. ... 'Love, Loss, and Autotune' dreht sich allerdings auch um schwindende Männlichkeit. Was bedeutet es, wenn die gebrechliche Stimme des einst so virilen Sängers verfremdet wird? Schämt er sich? Versteckt er sich?" Zu beobachten etwa im Video zum Stück "I'll Pretend":In Berlin wurde erstmals derverliehen, der Nachfolgepreis des ramponierten Echo. Ein zweifelhaftes Vergnügen, meint Christine Lemke-Matwey in der Zeit, die sich angesichts des von Thomas Gottschalk moderierten, in Kitsch und Zoten ersäuften Abends in ihrem Sessel ziemlich gewunden hat: "Die Behauptung, nicht der Kommerz bestimme den neuen Preis, sondern die nackte, quasi demokratisch ermittelte künstlerische Qualität, ist, wenn nicht dreist, so doch. ... Wie fördert man die klassische Musik? So nicht. So möchte man sie ganz einfach nur einpacken, wegtragen und vor einem Markt in Schutz nehmen, derproduziert. Und nahezu alles verrät, was mit der Utopie der Klänge jemals gemeint gewesen sein könnte."Weitere Artikel: Diehat sich gewissermaßen schreibt Gerrit Bartels im: War das Magazin in den 80ern noch einsame Speerspitze des Popdiskurses, diffundierten deren Autoren und Redakteure ab den 90ern zusehends in die Feuilletons. Iso Camartin befasst sich in dermit der Geschichte des "", in dem im 19. Jahrhundert zahlreiche Komponisten Lieder zu leichten Mitsingen komponieren. Simon Rayss porträtiert imdie in Berlin residierende australische Band. Für die plaudert Josef Engels mit Schauspielerüber dessen Debüt als Jazzpianist.Besprochen werden ein Konzert des Operntenors Standard ), ein Auftritt von FR ) und neue Alben der Baritoneund FR ).