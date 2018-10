Das einzige Land, in dem es keine Skandale der katholischen Kirche gibt, war bisher. Oder gibt es doch welche? Andrzej Wendrychowicz berichtet bei, dass sich selbst hier nun etwas ändert:führen Prozesse gegen Priester (und gewinnen zumindest in erster Instanz, bis die Urteile von den politisch gekaperten höheren Instanzen wieder kassiert werden). Und vor zwei Wochen istins Kino gekommen: "Sein Titel ist '' (Klerus). Schon an den ersten drei Tagen haben ihn fast eine Million Menschen gesehen. Die Hauptfiguren des Films sind drei befreundete katholische Priester. Einer misshandelt Kinder sexuell; der zweite ist Säufer und hat Frau und Kind; der dritte ist Angestellter in Erzdiözese und macht im Auftrag seines Chefs, dem Bischof, zweifelhafte Geschäfte. Der Film zeigt, was die Polen schon längst wussten. Aber niemand hat das bisher so laut und deutlich gesagt oder gezeigt. Seit dem 28. September, die 'Kler' gesehen haben, darüber." Jan Opielka berichtete neulich in derüber den Film, unser Resümee Dazu Passend: In der erzählt Joachim Frank, wie der Kölnerbeim NRW-Wissenschaftsministerium gegen einen unliebsamen Theologen interveniert.Seit einem Jahr sitzt der türkische Unternehmerin Istanbul in Untersuchungshaft, erinnert Constanze Letsch in der. Kavala habe gemeinsam mit"gegen Staat und Verfassung konspiriert", lautet der Vorwurf: "Doch Kavala, davon sind seine Freunde und Unterstützer überzeugt, ist - so wie zahlreiche andere zurzeit in der Türkei Inhaftierte - nichts anderes als eine politische Geisel. Sein unermüdliches Bestreben zur Förderung von, Freiheit und kultureller Vielfalt, sein Einsatz für eine Lösung derund sein gutes Verhältnis zu westlichen Verbündeten machten ihn zur Zielscheibe des Zorns der Erdogan-Regierung, so der Journalist Rusen Cakir auf der Online-Plattform."Vor knapp zwei Monaten erklärteim-Feuilletonaufmacher, weshalb er Europa lieber inals in einer weltpolitischen Rolle haben möchte. ( Unser Resümee ). Ebenfalls im-Feuilletonaufmacher verteidigtden CSU-Mann gegen die Kritik vonund, die Gauweiler vorwarfen, er habe ausgesprochen "was nicht wenige ganz links und ganz rechts unseres politischen Spektrums längst denken". Europa kann eine liberale Ordnung nicht mehr durchsetzen, meint Trittin, aber: "Europa muss sich seiner Rolle als einer der Pole der Welt stellen - weniger mit der scheinheiligenals mit einer zivil und multilateral ausgerichteten Interessenpolitik. Hierzu wird manmit unterschiedlichen Partnern eingehen müssen, auf der Basis des Völkerrechts. Mit den Chinesen gegen die Zollschranken, mit Amerika für das geistige Eigentum, mit China und Indien für mehr Klimaschutz. Europas Stärke ist dabei seine ökonomische Kraft, seine Soft Power. Es geht um den Aufbau ziviler, globaler Governance."