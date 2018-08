Knapp 30 Minuten fürFünfte: Sehr atemlos hetzteseinin Salzburg durchs Konzert, berichtet Ludmila Kotylyarova im. Bloßer Leistungssport? Nein, versichert der Dirigent und behauptet, entsprechende Anweisungen in den Aufzeichnungen des Komponisten gefunden zu haben. "Weil aber das Orchester bei Currentzis einen so nervösen, dabei durchsichtigen Klang hat, technisch als auch musikalisch so auf den Dirigenten eingestimmt ist, tut der ständige asymmetrische Wechsel von piano, forte und fortissimo nur." Die Interpretation Beethovens klingt so, "als würde die zeitgeschichtliche Einordnung seiner Musik erst noch bevorstehen. Ohne jeglichen romantischen Hauch, sondern."Im-Blog von bringt der Schriftsteller Florian Werner seine Notizen vom Berliner-Festival, an dessen Ende ihm es schließlich ums Ganze ging: "Am Ende des dritten Tages kann ich keine Musik mehr hören, weder physisch noch psychisch. Ich weiß nicht, ob es an meiner Erschöpfung liegt oder an der Hitze oder an der Programmierung, aber ich denke plötzlich: Das ist der Sommer der Psychedelik. Die großen Epiphanien, die ich im Vorjahr beim Festival hatte, erwartete ich diesmal vergeblich, ebenso die großen Narrative - an ihrer Stelle stand, zur Endlosschleife, zur Perpetuierung der immer gleichen Akkordfolgen, so weit die Saiten tragen. Vielleicht, so denke ich, verdankt sich dieseeiner so weit verbreiteten wie verständlichen Zukunftsangst: der Einsicht, dass es von diesem historischen Wimpernschlag aus eigentlich nur noch bergab gehen kann. Die große Retromania ist passé, Utopien sind nicht in Sicht; im deutschen Bundestag sitzt."Weitere Artikel: Auf ihrem neuen Album "Double Negative" wandeln die SloMo-Indiepoppererneut betont langsam auf den Pfaden in die Dunkelheit, erfahren wir von Christian Schachinger imFür diehat Gerald Felber diebesucht. Matthias Heine jubelt in derdarüber, dass nun ausgerechnet die sterbenslangweiligenmit ihrer Greatest-Hits-Collection von 1976vom Thron der meistverkauften Exemplare eines Albums gestoßen haben. Im "Unknown Pleasures"-Blog des widmet sich Karl Fluch dem Schaffen, aus dem er acht eher etwas weniger bekannter Songs präsentiert, darunter dieses Stück:Besprochen werdens Album "Sweetener" ( Pitchfork ), ein Konzert desunter Standard ), ein Konzert der Popsängerin NZZ ), das Konzert desbei Young Euro Classic ( Tagesspiegel ), mal wieder ein Auftritt von FR ) und neue Popveröffentlichungen, darunter "Negro Swan" von, "eine Offenbarung", wie-Kritiker Julian Dörr verspricht : "Allzu viele klügere Platten wird dieses Jahr nicht bringen."