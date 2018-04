Gestern wurde der erste große Schwung Wettbewerbsfilme des Filmfestvials inbekannt gegeben: listet die Filme und verlinkt erste Trailer. Vor allem die bekannten etablierten Autorenfilmer (weniger -innen) zeichnen die Liste aus:-Kritiker Tobias Kniebe sieht darin "einen starken Fokus aufs, ohne großes Augenmerk auf Stars".Über den Streit zwischen dem Festival und der Online-Videothek- Cannes schloss Netflix-Produktionen kategorisch aus dem Wettbewerb aus, sofern siesagte daraufhin die Teilnahme an jeglichen Cannes-Sektionen ab - schreibt Dominik Kamalzadeh im: Das ist mehr als ein bloßer Machtkampf, es geht um "die knifflige Frage, was in Zeiten, in denen Anbieter auf diversen Distributionskanälen antreten,- und was nicht. ... Es geht mithin um einen: Die Streamingportale wollen die totale Kontrolle über ihre Produkte; Festivals und Filmstudios, die etwa in den USA eng mit Kinogruppen kooperieren, versuchen, die gängige Verleihpraxis zu wahren."Für Beatrice Behn von zeigt sich in diesen auf dem Rücken der Filmkunst ausgefochtenen Rivalitäten ". Ein Kampf zweier Titanen, die sich nichts nehmen und die hier um alles kämpfen, aber nicht um das Kino, nicht um die Filmkunst. Und die vor allem gerade nichts tun, um sich wirklich mit dem Problemen und derauseinanderzusetzen."Kaum ein europäisches Filmland ist mit soausgestattet wie Deutschland - und kaum ein anderes europäisches Land spielt auf dem internationalen Parkett der Filmkunst eine so geringe Rolle, hält Rüdiger Suchsland auffest. Dabei geht es ihm "nicht um Kritik dieser Förderung, sondern um. Natürlich könnte man einmal darüber nachdenken, warum es Filmförderung überhaupt geben muss, wo doch gerade die Lautesten unter den Filmproduzenten und Verbandsfunktionären und Förderern immer gerne betonen,, um das Publikum (also um viele Kartenverkäufe), und könne nicht immer um Kunst gehen. Gerade die, die das sagen, sind an ihren Maßstäben gemessen,."Weiteres: Dominik Kamalzadeh spricht im Standard mit der Schauspielerinüber ihre Rolle alsin "3 Tage in Quiberon", mit dessen RegisseurinArno Widmann in der ein ausführliches Gespräch führt. Für dieist Wilfried Urbe zum "Cannes Series Festival" gereist , wo die israelische Produktion "When Heroes Fly" als beste Serie ausgezeichnet wurde. Bert Rebhandl stimmt imauf das österreichische, auf osteuropäische Filme spezialisierte ""-ein.Besprochen werden die heute bei den Deutsch-Israelischen Literaturtagen in Berlin vorgestellte, israelische Doku-Serie "Defense Files", die laut Ulrich Gutmair "ungeschönt die soziale Realität des Landes abbildet",dokumentarischer Essayfilm "Spell Reel" ( Tagesspiegel ),Thriller "Steig. Nicht. Aus!" mit Tagesspiegel ) und die-Serie "Lost in Space" ().