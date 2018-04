Diese Inszenierung wird Ronald Pohl nicht so schnell vergessen: An der Wiener Burg brachteEugene O'Neills "Eines langen Tages Reise in die Nacht" heraus: "und schleppt während der vier Akte schwer an der Familienlast", schreibt Pohl im. "Theater als naturkundliche Einrichtung, irgendwo draußen am Meer. Es ist noch Zeit für den letzten 'Schuss'. Und weil die große Andrea Breth im Hochsommer ihrer Kunst der angelsächsischen Dramatik in tiefer Liebe verfallen ist, darf jeder Schauspieler dieseiner Figur wie im Jazz erproben. Der Tag schreitet fort, kein Konflikt sieht einer Lösung entgegen." (Weitere Besprechungen in der nachtkritik und derDas leitet elegant über zur, über die noch ein bisschen gestritten wird. Georg Diez blickt aufimmer noch fassungslos auf den "Scherbenhaufen", den Berliner Politiker, Kritiker und die "Götzenverehrer" Castorfs hinterlassen haben: "Es war eine, die in der Stadt gegen Dercon aufgebaut wurde, genau zu der Zeit, als sich die Gesellschaft auch an anderen Stellen abschottete ... viele merkten gar nicht, wie sehr sie die falschen, weil feindbildenden Worte dieser Zeit wiederholten:im deutschen Theater!im deutschen Theater! Weltkulturerbe!"In der wünscht sich Ulrich Seidler, einer der schärfsten Kritiker Dercons, jetzt einen "konstruktiven Dialog" über den Neubeginn: "Vielleicht drehen wir das jetzt einfach mal um und fragen uns erst einmal,haben wollen, dann, welche Bedingungen ein solches Theater benötigt und ob man hierfür an die Strukturen heran muss. Diese Debatte muss geduldig, mutig und offen geführt werden. Es wäre nicht schlecht, wenn sich Experten einmischen, aber auch Stimmen von außen. Erst ganz am Schluss wird Fingerspitzengefühl und Diskretion nötig sein, dann nämlich, wenn es um diegeht.", Interimschef der Berliner Volksbühne, findet im Interview mit derkein freundliches Wort für Chris Dercon und gibt dann einen: zusätzliche Mittel brauche die Volksbühne sowie Solidarität von befreundeten Bühnen. "Das Ziel kann sicher nicht sein, zu versuchen, die Castorf-Volksbühne zu reanimieren. Das würde nicht funktionieren. Man muss etwas. Dafür braucht man Künstler, dieder Volksbühne anknüpfen." Kurz: Man möchte etwas Neues, aber alles soll beim Alten bleiben. Ein weiteres Gespräch mit Dörr bringen dieIn Basel hat ChoreografThomas Manns Novelle "Tod in Venedig" in ein modernes "" übersetzt, freut sich in derMartina Wohlthat: "Aschenbach und sein Schattenmann tanzen raumgreifende Duette, in denen sich die anfängliche körperliche Erstarrung in pure Bewegungslust auflöst. Wenn Aschenbach zu Boden geht, fängt ihn sein Begleiter auf, hebt ihn in die Luft, lässt ihn um die eigene Achse kreisen. 'Tod in Venedig' ist eineund ein großer Abend für diese beiden Tänzer."Besprochen werden außerdemEinakter "Diktator" und"Zerbrochener Krug" im Münchner Cuvilliéstheater ( nmz ), Lucia Bihlers Inszenierung von"Zur schönen Aussicht" in Oldenburg ( nachtkritik ), ein Doppel-Premierenabend mit"A Walk on the Dark Side" und' Elizaveta Bam am Berliner Gorki Theater ( Berliner Zeitung nachtkritik ),"Phantom" an der Berliner Schaubühne ( nachtkritik Berliner Zeitung ), Tanzstücke der Komponistinund dem Tänzerin Darmstadt ( FR ), die letzte Premiere an der Volksbühne unter Chris Dercon, "Was wäre, wenn Frauen die Welt regierten?" ( Tagesspiegel ),"No Sex" an den Kammerspielen in München (), die Uraufführung vonStück "Kaspar Hauser und Söhne" in der Inszenierung von Ersan Mondtag am Theater Basel () undOper "Oedipe" in Gera ().