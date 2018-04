Der US-Horrorfilm hat derzeit einen großartigen Lauf, freut sich Andreas Busche im: Letztes Jahr "Get Out", dieses Jahr "A Quiet Place" von, der eine fulminante postapokalyptische Prämisse mitbringt: Aliens suchen die Erde heim - doch da ihr Primärsinn der akustische ist, müssen die Menschen sichverhalten. "Wenn die Nation kriselt", so Busche, "ist der Horror zum Greifen nah." Auch-Kritiker Hanns-Georg Rodek ist sehr angetan : Der Film "braucht seine Monster eigentlich kaum, es trieft auch so vor Angst. Nicht reden. Nichts fallen lassen.." Kurz: "Einer der originellsten undeffektivsten Schreckensfilmeseit langer Zeit, und seit Langem hat man keinmehr erlebt." Der Regisseur schafft es "eine umgestoßene Laterne oder einen herausstehenden Nagel so bedrohlich werden zu lassen wie die lauernden Monster selbst", schließt sich Nicolas Freund in derder allgemeinen Begeisterung an. Auch-Kritiker Bert Rebhandl findet den Film "".Außerdem begeistert sich die Filmkritik weiterhin für"3 Tage in Quiberon" über die Entstehung des Interviews, das1981 dem Stern gegeben hat: Jenni Zylka ( taz ) und Martin Schwickert ( ZeitOnline ) haben sich mit der Regisseurin zum Gespräch getroffen. Daniel Kothenschulte ( FR ) und Philipp Haibach ( Welt ) besprechen den Film. Für diehat Anke Sterneborg Hauptdarstellerininterviewt. Weiteres zum Film in unserer Kulturrundschau von gestern Zu sehen war Romy Schneider auch an der Seite von Horst Buchholz in "Monpti" von 1957. Dessen Regisseurwidmet das Berliner Zeughaus in den kommenden Monaten eine große Retrospektive, auf die sich Peter Nau in der ganz besonders freut : Schließlich gilt der Filmemacher "als deutscher Flügelmann der von ihm bewunderten französischen Schule des poetischen Realismus. Die depressiven Stimmungen jener Filme, ihresteckten ihn an. Käutner erkannte sich in seinen französischen Vorbildern, indem er sie sah und demdieser Filme folgte. ..., zwischen den Sondierungen überhaupt (Poesie/Realismus), tritt in den besten Filmen von Käutner lebhaft hervor." Hier Käutners "Monpti", in eher mäßiger Qualität, aber man bekommt einen Eindruck:Weitere Artikel: In der Textreihe "10 nach 8" auf begeistert sich Janne Knödler für die kontrafaktische Empowerment-Strategie, diemit seinem Blockbuster "Black Panther" verfolgt. Andreas Busche spricht immit der Schauspielerinüber Hollywood und ihren neuen Film "Das etruskische Lächeln". Für den wirft Muhamad Abdi einen Blick ins Programm des in Berlin . Thomas Groh empfiehlt in dereinen Berliner Kinoabend zum Thema "". Hanns-Georg Rodek plaudert in dermit dem Schauspielerüber dessen neuen Film "The Happy Prince." Andreas Conrad ( Tagesspiegel ), Fritz Göttler () und Claudius Seidl () gratulierenzum 90. Geburtstag. Besprochen wirdFilm "Layla M." über eine junge, sich radikalisierende Muslima ( taz ).