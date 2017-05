Im großen-Interview mit Alex Rühle hältRückschau auf sein mit "Kämpfen" nun auch auf Deutsch - realiter jedoch bereits 2011 - abgeschlossenes autobiografisches Romanprojekt "Min Kamp". Allzu viel substanziell Neues kommt dabei zwar nicht zutage, aber immerhin fällt eine schöne Anekdote zum Nachnamen des Schriftstellers ab: "Die Eltern meines Vaters hießen Petersson., also haben sie sich umbenannt in Knausgård. Mein Vater hat dann, als er sich scheiden ließ von meiner Mutter, seinen Namen geändert. Meine Mutter ebenfalls. Und auf seinem Grabstein hat sich am Ende der Steinmetz verschrieben. So waren mein Bruder und ich für mehrere Jahre, die diesen Namen noch trugen. ... Als plötzlich der verschwundene Name meine Vaters auf dem Papier stand, mitten in dieser Geschichte, war das der Durchbruch, danach ging es mit dem Schreiben, das war fast magisch, welcheder konkrete Name in einem Text haben kann. Das ist mein Vater! Nicht nur eine fiktive Figur."Andrea Pollmeier berichtet in dervon Knausgårds Frankfurter Lesung. Und Frank Heibert, erklärtermaßen kein Knausgårdianer, unterzieht "Kämpfen" dem berüchtigten Page-99-Test von. Eine Stilkritik: Bei diesem Autor fehlt "nicht nur eine erkennbare stilistische Gestalt, sondern auch die Haltung dazu; es wird lediglich registriert, gleichgültig und unbeteiligt, also in einer. ... Bei Knausgård wird der Leser eingeladen, die Lücken durch Vertrautes, Menschlich-Allzumenschliches zu füllen. Das ist, denn es holt jeden Leser dort ab, wo er oder sie steht. Zugespitzt gesagt, schreibt Knausgård also für jeden Leser exakt so gut, wie dieser Leser selbst beim Lesen 'schreiben' kann; der Autor liefertdafür."Für die besucht Ulrich Gutmair den Schrifsteller, den er als "ersten deutschen Autor, der auf Türkisch schreibt", würdigt. Vor allem aber sei der seit den 70ern in Deutschland lebende und publizierende Autor "der Dichter, der diederer beschrieben hat, die sich nach ihrer Ankunft in Deutschland unweigerlich verändern mussten. Dadurch hat er schneller als alle anderen verstanden, dass die Neuankömmlinge auch dieses Deutschlandwürden."Im literarischen Wochenend-Essay derbefasst sich Tilman Spreckelsen ausführlich mit dem georgischen Versroman "Der Ritter im Tigerfell" von, der etwa zeitgleich zu"Parzival" entstand und mit diesem Werk zahlreiche inhaltliche Parallelen teilt. Doch wo Eschenbach hierzulande längst in den Archiven schlummert, durchdringt das georgische Pendant die Kultur des Landes aufs Allgegenwärtigste. So heißt etwa der"nach dem mittelalterlichen Autor - auf den Gedanken, den neuen Berliner Flughafen nach Wolfram von Eschenbach oder dem Nibelungenlied zu benennen, käme in Deutschland vermutlich niemand. Die Bilder von Rustaweli und der damaligen georgischen Königin Tamar zieren die Geldscheine des Landes - und der Autor ist dabeiwie die Herrscherin."Weiteres: Die bildende Kunst interessiert sich für Literatur nur dann, wenn sie siein Szene setzen kann, schreibt Swantje Karich bedrück in derangesichts des Pantheons , den Marta Minujín derzeit für die Documenta in Kassel errichtet. Für die unterhält sich Wieland Freund mitanlässlich deren Romans "Telex aus Cuba" über ihr Interesse an der Geschichte linker Bewegungen. Marco Stahlhut berichtet für dievom Literaturfestival im, wo sich entgegen der zunehmenden Machtausübung islamistischer Kräfte für einige Tage gelingt, einen "entspannten Raum für eine Diskussionskultur herzustellen", die einen "" darstellt. In der FAZ gratuliert Kerstin Holm dem russischen Schriftsteller zum 80. Geburtstag. Nachrufe auf den Schriftsteller schreiben Wieland Freund (), Tobias Sedlmaier ( NZZ ), Gregor Dotzauer ( Tagesspiegel ), Christoph Schröder ( ZeitOnline ) und Christoph Fellmann ().Besprochen werden"Jetzt" ( FR ),"Alles Lüge" ( Tagesspiegel ),' "Bis an die Grenze" ( taz ),"Was alles war" ( FR ),Volksbühnenroman "Letzter Vorhang" ( NZZ ),"Grit" ( NZZ ),"Denen man vergibt" ( NZZ ),' Biografie "Mirabeau oder Die Morgenröte der Revolution" ( NZZ ),' "Der Zögling Tjaž" ( NZZ ),"Die Zeit der Ruhelosen" ( Tagesspiegel ) und"2017" ( online nachgereicht von der).