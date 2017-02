Satire "Die irre Heldentour des Billy Lynn" über einen jungen Soldaten, der sich unversehens im irrealen Spektakel einer Heldenverehrung durch White Trash America wiederfindet, wurde mitgedreht, in 4K-Auflösung und 3D. Das Ergebnis ist geradezu hyperreal, schreibt Philipp Stadelmaier in der. Man ist den Figuren "ganz nahe, sieht, jede Hautrötung. Die Kamera ist so hochauflösend, dass sie jede falsche Bewegung, jedes übertriebene Spiel sofort entlarvt. Die Schauspieler müssen sich also extrem zurückhalten. Womit das Spektakel eine zarte, intime Dimension erhält. Alwyn spielt im Grunde nur mit seinem Gesicht,. Auf diese Weise wirkt es, als würde Lee den schrillen Ton der Show um ihn herum leiser drehen, um in Billys Kopf hineinzuschauen.""Technische Sperenzien hat der Film nicht nötig", schreibt Andreas Busche im, der Film entwickle auch so genügend "Drive": Atemlos durchmesse die Kamera "Billys Drama, folgt ihm auf seinen Wegen durch das Stadion und die, die das Gefühl des Eingesperrtseins verstärken." Ohnehin ist von der technischen Komponente in Deutschland nicht viel zu spüren: Der Film kommt in regulärer Bildfrequenz und in 2D in die hiesigen Kinos, was aufThomas Willmann zornig werden lässt: Ob "der einzige US-Film seit Ewig­keiten, der in wirklich jeder Einstel­lung ganz bewusst aufhin kompo­niert ist, dann auch wirklich in 3D zu sehen ist - geschweige denn ob man Ang Leesmit extremen Bild­wie­der­hol­raten erleben darf: Das ist eben nicht bloß so eine spitz­fin­dige Cineasten-Frage. Dem Publikum diese Erfahrung zu verwehren ist nichts Anderes, als wenn eine große Gemäl­de­aus­stel­lung statt der Originale einfach Kunst­drucke hängen würde. Oder ein Sinfo­nie­kon­zert statt mit Orchester schlicht im Klavier­auszug aufge­führt." Dass es andererseits enorm schwierig ist, ein technologisch derart ambitioniertes Projekt adäquat ins Kino zu bringen und überhaupt nur fünf Kinos weltweit dazu in der Lage sind, kann man dieser Expertendiskussion imentnehmen.Weiteres: Für die spricht Linda Gerner mitüber dessen Essayfilm "Havarie" ( unsere Kritik ), für den er eine dreiminütige Youtube-Aufnahme eines kenternden Boots mit Flüchtlingen auf Spielfilmlänge zerdehnt hat. Diein Deutschland erwirtschaftet jährlich 25 Milliarden Euro, berichtet Hanns-Georg Rodek in der, wo er dies als Argument für Filmförderung anführt. Beimstehen die Zeichen der Zeit auf politische Filme, ist Dunja Bialas von aufgefallen . Sehr zufrieden berichtet Rüdiger Suchsland vomin Saarbrücken, wo seiner Ansicht nach die richtigen Filme prämiert wurden. Für den besucht Andreas Busche den Kameramann, der mit zahlreichen Filmen für Alexander Kluge, Edgar Reitz, Werner Herzog und Ula Stöckl einst "das Auge des jungen deutschen Films" gewesen ist. Im Kino Arsenal beginnt heute eine ihm gewidmete Hommage.Dersetzt seine Reihe mit Vorab-Empfehlungen zurfort: Jörg Wunder führt durch die Retrospektive, die sich in diesem Jahr mit dembeschäftigt. Christiane Peitz empfiehlt Filme aus den Spezialsektionen am Rande des Festivals. Bei der Berlinale-Pressekonferenz hat sich Rüdiger Suchsland vonunterdessen sehr gelangweilt Besprochenwerden"The Salesman" ( FR mehr dazu im Efeu von gestern),Biopic "Hidden Figures" ( Freitag , unsere Kritik hier ),deutscher Copthriller "Volt" ( Welt ), eine BluRay von Robert Siodmaks Film Noir "Die Kiler" ( Filmgazette ) und eine DVD vonfeministischem Film "Hungerjahre - in einem reichen Land" von 1980 ( Filmgazette ).