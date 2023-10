Szene aus "Phädra, in Flammen" am Akademietheater der Wiener Burg. Foto: Marcella Ruiz Cruz





Am Wiener Burgtheater hatNino Haratischwilis "Phädra, in Flammen" inszeniert. Sehr verhalten, dennoch schrammt sie nurvorbei, seufzt Martin Thomas Pesl: "Slogans, die einbeschwören, schreien einen da in schwarzen Lettern auf rotem Grund an. Thematisch passt dieser Abend ausnahmsweise genau ins Programm, zumindest dem dramaturgischen Aufbau nach. Denn Panopeus erfährt von den Umtrieben der beiden Frauen und schlägt daraus prompt Kapital für seine religiös fundamentalistischen Pläne:und Hetzjagden in Athen! Über seine Gesamtlänge betrachtet gerät das Politische des Abends dann aber doch stark ins Hintertreffen: Häusliches unddominieren den Dialog." Bald schon fühlt sich Pesl "im Groschenroman, wenn eine Off-Stimme nicht nur die Mondphase zu Beginn jeder Szene beschreibt, sondern auch dieder Hauptfigur."Phädra verliebt sich in Haratischwilis Fassung nicht in ihren Stiefsohn, sondern in ihre. An Rechtsradikalismus hatte die Autorin weniger gedacht, bekennt sie im Gespräch mit der: "Für mich geht es um das Private, das politisch wird, und darum, wann ein privates Lebenwird - so, wie gleichgeschlechtliche Liebe in Georgien immer wieder missbraucht wird. Ich habe das Stück selbst vergangenes Jahr in Tiflis inszeniert."