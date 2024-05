This is currently the situation outside of Eden Golan's hotel room.



Because of her nationality, hundreds of people who hate her are screaming outside of her room.



What happens if she goes outside? You hurt her so she quits? You kill her so she can't perform?



Der(ESC) begleitet uns in diesem Jahr über mehrere Tage. Gestern lief dasab, bei dem auch die israelische Sängerin, gegen deren Präsenz es viele Proteste gab, auftrat - sie wird auch im morgigen Finale singen. In einemTicker etwa bei heißt es : "Auf Plakaten forderten die Demonstranten einenund bezeichneten das israelische Vorgehen im Gazastreifen als ''. Außerdem kritisierten die Demonstranten die Europäische Rundfunkunion EBU, weil Russland nach dem Angriff auf die Ukraine vom ESC ausgeschlossen wurde, Israel aber ungeachtet seines Vorgehens im Gazastreifen nicht."Die Proteste, an denen auchteilnahm, fanden direkt unterstatt und sahen so aus:Was für ein bitterer Verlust:ist viel zu früh im Alter von 61 Jahren einem Herzinfarkt erlegen. Als Produzent pflegte er einen rohen, ungeschliffenen, wiedererkennbar sandigen Sound - zum Grausen der Plattenfirma wähltenbewusst sein Studio, um ihr drittes Album aufzunehmen (darüber fachsimpelte er noch vor einem halben Jahr mit den verbliebenen Nirvana-Musikern im Podcast von Conan O'Brien). Als Musiker in stilprägenden Bands wieund zuletzt(deren Comeback-Album seit Langem für nächste Woche angekündigt ist) erwies er sich als "eine Figur von, die Werte hochhielt, die ihm Punk gelehrt hatte", wie Karl Fluch im schreibt . Oder kurz: Kaum ein Zweiter hat er den Indierock seit den Achtzigern und bis heute geprägt, darin sind sich alle Nachrufe einig. "war Zündfunke von allem, was Steve Albini gemacht hat", schreibt Julian Weber in der. "Reduktion in der Wahl der musikalischen Mittel,in den Songtexten.""Albini vermied es häufig, allzu sehr in die Sounds der Bands einzugreifen", schreibt Gerrit Bartels im. "Was die Musikindustrie anbetrifft, war er ähnlich wie Ian McKaye von Fugazi oder Henry Rollins einer deren, in vordigitalen Zeiten, erst recht in digitalen. Konsequenterweise nahm er für seine Produktionsarbeit stets nur ein Honorar und ließ sich nicht an Plattenverkäufen beteiligen. Was er als Musiker und mit seinem Studio in Chicago nur unzureichend verdiente, holte er übrigens in seinem Nebenleben alswieder herein." Für Furore sorgte Albini in den Neunzigern mit seinem Essay "The Problem with Music" , in dem er mit der Industrie nach Strich und Faden abrechnete.Andre Boße beschreibt aufden Albini-Sound: "Die Musik wirkte, als stünde das Schlagzeug unmittelbar an den Membranen der Boxen, als passe zwischen dem Mund und dem Mikro kein Blatt Papier, als sei der Bass, und als seien die Gitarren explodierende Sterne. Musik am Anschlag. Und trotzdem im Gleichgewicht." Sehr schön ist diese halbe Stunde aufin der Albini durch sein legendäres Tonstudio führt.Weitere Artikel: Lotte Thaler berichtet in dervon den. Lena Karger hält in derden Palästina-Song des Rappersfür platt, aber "gefährlich". Im findet es Ljubiša Tošić soweit ganz gut, dass derdarauf pocht,außen vor zu lassen. Wio Groeger bietet in derein Stimmungsbild ausvor dem. Joachim Hentschel plaudert für diemit Schlagersängerin. Konstantin Nowotny blickt imaufs (moderate). Marco Schreuder hört für den"Waterloo", das vor 50 Jahren beim ESC gewonnen hat. Heide Rampetzreiter meldet in der, dass eine der längsten und populärsten Internet-Fahndungen nach einem (bislang auch nur als kleiner Ausschnitt vorliegendem) Musikstück unbekannter Herkunft letzten Endes doch von Erfolg gekrönt wurde: Das betreffende Stück wurde nun als Begleitmusik zu einemgerichteten Film aus den Achtzigern entdeckt. Hier ein Mitschnitt der Tonspur aus dem betreffenden Film, inklusive einschlägigem Ambiente:Besprochen werden die vondirigierte Uraufführung von"Im Dunkel vor der Dämmerung" in der Elbphilharmonie ( FAZ ), ein Konzert von Presse ), das neue Album von Standard ) und eine Box mit Aufnahmen des Jazz-Rockersaus den Jahren 1970 bis 2001 ( taz ). Darunter findet sich auch eine Aufnahme der Session von Bruce' Gruppe, die für Radio Bremens Beat Club entstanden ist und damals von der Band abgebrochen wurde. Die Aufnahmen wurden überhaupt erst vor wenigen Monaten auf dem (ohnehin sehr verdienstvollen) Kanal des Beat Club veröffentlicht: