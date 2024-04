Claudius Seidl blickt in dermit Unbehagen auf die polizeiliche Schließung des antiisraelischen "" in Berlin zurück: "Auch wenn es stimmt, dass ein Verbot allein wegen der Forderung des Kongresses nach der Vernichtung des Staates Israel nicht statthaft sei; dass alsogeschehen musste, was der Fall war, als der mit Auftrittsverbot sanktionierte Salman Abu Sitta per Video zugeschaltet wurde: auch dann ist die Polizei,, wie sie gegen solche Leute vorging, die außer zuzuhören nichts Böses getan hatten, gewissermaßen in diegelaufen."Es gibt auch inneben den verheizten Soldaten ein paar Kriegsopfer, nämlich in, nahe der ukrainischen Grenze, schreibt Irina Rastorgujewa in der. Dabei galt Belgorod in Russland als grünes und klimatisch begünstigtes! "Die Belgoroder Raketenabwehranlagen stehen nördlich der Stadt, wo vor dem Krieglebten. Von dort werden auch Raketen nach Charkiw abgeschossen. Alles, was nach Charkiw fliegt, fliegt also über Belgorod, und auf dem Weg fällt öfter etwas runter. Die Propaganda nennt das ''. Und alles, was nach Belgorod fliegt, wird nicht vor der Stadt abgeschossen, sondern. Für die russische Armee ist das bequemer, die Bewohner müssen es ertragen. Wer sich dagegen wehrt, gilt als '' und Volksfeind."Derprofitiert vom europäischen Grundsatz der Glaubens- und Gewissensfreiheit, konstatiert der Juristin der. So kann die türkische Religionsbehördeohne Probleme in Europa Moscheen bauen, in denen Wahlkampf für Erdogan gemacht wird: "Das Grundrecht der Glaubens- und Gewissensfreiheit wurde geschaffen, um zwischen verfeindeten christlichen Religionsgemeinschaftenherzustellen - und sicher nicht, um einem muslimisch geprägten Staat dieauf europäischem Boden zu gewährleisten. ... Wenn Tariq Ramadan sagt, dass sich die Ziele der Islamisten im Westen besser erfüllen ließen als in vielen islamischen Ländern, meint er genau dies. In einem muslimisch geprägten Staat wäre es nicht möglich, weil siesind. Sie lassen ausländische Prediger grundsätzlich nicht zu und kontrollieren die Ausübung des Islam in ihrem Land. Tariq Ramadan hat leider recht. Die westliche Glaubens- und Gewissensfreiheit gibt den Islamisten eine Narrenfreiheit, von der sie in muslimisch geprägten Staaten nur träumen könnten.".Der-Kolumnist empfiehlt eine Dokuserie bei: "Defiance - Fighting the Far Right". Sie schildert in drei Folgen die antirassistischen Kämpfe in. Der brutale Rassismus jener Zeit ist fast vergessen, aber auchstand unter ganz anderen Vorzeichen als heute, denn "wenige Aktivisten der "Asian Youth Movements" (AYM) sahen sich selbst als 'muslimisch' oder als 'Sikh'. ... Sie betrachteten sich als ', was in diesen Tagen ebensosehr einwie ethnisches Label war." Die Politik reagierte auf die Unruhen, indem sie Repräsentanten der "Communities" mit Geldern und ein bisschen Macht ausstatteten - und halfen damit, die heute überall grassierende Identitätspolitik zu installieren: Dabei hatten AYM-Aktivisten "versucht, nicht nur den Rassismus, sondern auch die Hierarchienin Frage zu stellen, indem sie Traditionalisten in Fragen wie derund der Dominanz der Moschee kritisierten. Doch jetzt wurden viele dieser Traditionalisten vom Staat als die 'Guten' und 'Gemäßigten' unterstützt."