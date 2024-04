Ausstellungsansicht: Anri Sala, Noli Me Tangere. Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin/ Paris/ Seoul. Photo: Andrea Rossetti





Stefan Trinks stellt in "Bilder und Zeiten" () den albanischen Künstlervor. Video und Musik sind meist die Mittel seiner Wahl, sein Thema die Pause oder die "Lücke zwischen A und B", wie Trinks schreibt. "Umso mehr überrascht aktuell in Seoul eine Galerieausstellung mit einer auf den ersten Blick für den Künstler völlig neuen, aber hochinteressanten Werkgruppe, die daserneut in eigenwilliger Weise thematisiert:. Für die menschheitsalte Technik schießt er auf dem Zeitstrahl in seine eigene Vergangenheit zurück, zu seinem Kunststudium an der Albanischen Kunstakademie in den Jahren 1992 bis 1996, in dem er - Abstraktion war böse, solides Handwerk war alles - auch in der Technik des Freskierens ausgebildet wurde. Die Ausstellung steht unter dem Obertitel 'Noli me tangere'", wie auch ein Fresco vonheißt. Und wie bei Fra Angelico schweben Hände in einem Garten. Die Farben führen aber wieder in eine andere Zeit - "sie schillern in grünen und dunkelblauen Tönen, weil Sala den Teint der Haut eines Farbnegativs invertiert hat." Damit, so Trinks, bringt Sala "ein anderes, jüngeres Medium ins Spiel - die, die selbst schon wieder anachronistisch ist."In derstaunt Hans-Joachim Müller über den gewaltigen Erfolg der-Ausstellung in Hamburg , der sich in Berlin wohl wiederholen wird. Woran mag es liegen? Weil jeder alles in die Bilder interpretieren kann? Weil sie immer "zu symbolischer Fantasiearbeit angeregt" haben? Oder liegt es an dieser "Übereinstimmung von gesehener, erlebter und erträumter Welt, dievon Innen- und Außenbildern. Dassnur zwei Worte für dieselbe Sache sind, das haben wir vor diesem Werk gelernt. Und nur davon handeln Caspar David Friedrichs Bilder, vom stummen Dastehen, vom Geschehenlassen, von der Sprachlosigkeit, die dasbegleitet. Immer herrscht diese feierliche Ausnahmestimmung, Andacht, Gelassenheit. Und keiner tut etwas, keinem sieht man an, dass er sich die Aufklärungs-Emphase zu eigen gemacht hätte und sich mit großer Gebärde aus selbstverschuldeter Unmündigkeit befreien würde. So geht es in diesen Bildern weder um Frust und Enttäuschung noch um demütig fromme Bescheidung. Ihr Motiv ist, die die Dinge sein lässt, wie sie sind."Weitere Artikel: Diestellt mit vielen Fotos den Fotografen vor, der die Auswirkungen des Klimawandels und der illegalen Goldgräberei auf denin Ghana und der Elfenbeinküste dokumentiert hat. In der schreibt Monika Gemmer zu, die das Musée d'Orsay mit einer großen Jubiläumsausstellung feiert, die Franz Zelger in der bespricht . Hannes Hintermeier besichtigt für diedie neu eröffnete Albertina Klosterneuburg Besprochen werden außerdem eine Installation vonim Museum Neukölln , die an den Kolonialismus im damaligen Deutsch-Südwestafrika erinnert ( BlZ ) und die Klima Biennale in Wien (die Sophie Jung in der taz zu einigen kritischen Gedanken anregt: "Man kann sagen, diewird hier instrumentalisiert, auch für das Stadtmarketing von Wien. Der Weg zurist nicht sehr weit. Derzeit wird viel über politische Einflussnahme auf die Kunst debattiert. Am Donnerstag noch übergab die Initiative #standwithdocumenta eine Petition an den Aufsichtsrat der documenta gGmbH, um sichfür die zukünftigen künstlerischen Leiter:innen der documenta zu stellen. Es heißt, 'Codes of Conduct' würden die Kunstfreiheit einschränken. Vielleicht sollte man mit Kritik woanders ansetzen, nämlich an einem derzeitigen Verständnis von freier Kunst, die einersolle.")