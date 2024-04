Buch in der Debatte

Heute erscheint Aufarbeitung desauf ihn, das er nur knapp und mit schweren Folgen überlebt hat. "Die Geschichte von Salman Rushdie ist die Geschichte unserer Gegenwart", schreibt Nils Minkmar in derunter den Eindrücken des iranischen Angriffs auf Israel am vergangenen Wochenende und mit Blick darauf, wie schwer sich der liberale Westen seinerzeit mit dem Fluch des Ayatollahs über Rushdie tat.Das Buch "schildert das Attentat, die Operationen, die den bereits Totgesagten wieder ins Leben zurückholten, die Reha und die Heimkehr in sein Zuhause und natürlich die Gedanken, die ihm in jeder dieser Phasen durch den Kopf gingen", schreibt Arno Widmann in der. "Natürlich ist es ein großartig geschriebenes Buch. Und es ist. ... Das ist der Rushdie, den ich liebe. Ein genauer, ein, der seine Assoziationen hineinnimmt in das Geschehen, denn sie gehören dazu.""Rushdie predigt nicht, er erzählt", hält Hannes Stein in derfest. "Er berichtet, wie sich der Angriff für ihn anfühlte - wie überrascht er war, wie es ihm nicht gelang, sich zu wehren: Gewalt, so schreibt er, zerschlägt das Bild, das wir uns von der Realität machen. 'Plötzlich kennt man die Regeln nicht mehr. … Man erkennt die äußere Gestalt der Dinge nicht länger. Die Wirklichkeit löst sich auf und wird durch Unverständliches ersetzt.' Rushdie schildert, wie ihn in diesen ersten Sekundenbeschäftigten: Sein schöner Ralph-Lauren-Anzug war versaut, in den Taschen seiner Anzugjacke waren seine Kreditkarten und sein Hausschlüssel, hoffentlich stahl die niemand."Jan Wiele freut sich in der, dass Rushdie sich seinenund seinebewahrt hat: "Geradezu verspielt wirken die Buchpassagen über die schmerzhafte und langwierige Reha-Phase, in die Rushdie lauter literarische Assoziationen einbaut." Die Motivation dafür zeigt sich Wiele in einem von Rushdie ersonnenen Gespräch mit dem Attentäter, dem er "hier schließlich die Lektion geben will, dass der Streit um Blasphemie in der Kunst und Literatur letztlich eine Auseinandersetzung 'zwischen Menschen mit Humor und Menschen ohne Humor' sei. 'Ich erkenne Sie jetzt, mein gescheiterter Mörder, mein scheinheiliger Attentäter, mon semblable, mon frère. Sie konnten es mit dem Morden versuchen,.' Zu einer Einsicht, zum Lachen kommt der Mann freilich nicht, auch nicht in Rushdies wilder Fantasie. 'Unser erdachtes Gespräch ist vorbei. Ich habe nicht länger die Energie, ihn mir vorzustellen, so wie er nie in der Lage war, sich mich vorzustellen.'"Gerrit Bartels vom Tagesspiegel las "ein sehr privates Buch, trotz Rushdies Aversion gegen das zur Schau gestellte Private in den sozialen Medien." Stellenweise wirke es "wie eine. Oder auch, bei aller Wertschätzung für die kranken oder toten Kollegen, die er erwähnt, wie, überlebt zu haben. Es gibt eine rührende Passage über das Sterben von Martin Amis, viel Mitgefühl für den tetraplegischen Hanif Kureishi, und auch Paul Auster trifft er, um sich mit ihm über dessen Lungenkrebsbehandlung zu unterhalten. Doch macht das nur einen Teil dieses Buches aus. In dem anderen beweist Salman Rushdie von Beginn an, was für ein großartiger Schriftsteller er ist, wie sehr er in und mit der Literatur lebt: 'Das Wichtigste ist,'."Frauke Steffens fasst in derSalman Rushdies Gespräch in der US-Fernsehsendung "60 Minutes" zusammen.