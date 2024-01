Hat gut lachen: Sandra Hüller in "Anatomie eines Falls"

Die stehen fest - undist für "Anatomie eines Falls" ( unsere Kritik ) tatsächlich in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Außerdem sind(für seinen Film "Das Lehrerzimmer" , außerdem hier im Gespräch mit Zeit Online) und(für "Perfect Days" ) für den besten internationalen Film nominiert - Wenders geht allerdings fürins Rennen. Das "Barbenheimer" benannte Blockbuster-Konkurrenz der letzten Sommer-Saison zwischen "Oppenheimer" und "Barbie" ist im übrigen fast schon vorab entschieden: 13 Nominierungen sind es für Nolans Atombombenverfilmung, lediglich acht für Greta Gerwigs Spielzeugverfilmung - Andrey Arnold in der mit Details . Außerdem freut sich Arnold riesig über die internationale Anerkennung, diein den letzten Monaten zuteil wurde: Ihr liegt das "Rollenfach der. In einer Zeit, in der das Symbol- und Typenhafte regiert, lassen sich ihre Filmfiguren selten auf eine Interpretation reduzieren. Das floskelhafte Adjektiv 'vielschichtig' trifft auf sie wirklich zu. Und paart sich mit einer emotionalen Intensität, die nicht nur im deutschen Film ihresgleichen sucht, weil ihr das Deklamatorische fehlt. ... Beide mimischen Pole, dasund das, beherrscht Hüller aus dem Effeff.""Hüller darf durchaus als eine der Favoritinnen gelten", ist sich Daniel Kothenschulte in dersicher, "auch wenn die Konkurrenz beachtlich ist: darunter, die als erste amerikanische Ureinwohnerin als Beste Schauspielerin nominiert wurde, für ihre bezwingende Darstellung in Martin Scorseses 'Killers of the Flower Moon' . Ebenfalls nominiert sind, die in 'Poor Things' einer Kunstfigur zu enormer physischer Präsenz verhalf, und Carey Mulligan, die in 'Maestro' mit leiser Hand ihren Filmpartner und Regisseur Bradley Cooper geradezu an die Seite der Leinwand spielte." Heide Rampetzreiter ärgert sich in der Presse, dass "Barbie"-Regisseurinnicht für die beste Regie nominiert ist.Georg Seeßlen schreibt aufzum Tod des kanadischen Hollywood-Regisseurs. "Im Gedächtnis der Filmkultur wird er nicht nur wegen einiger herausragender und, wie im Falle des Südstaaten-Rassismus-Cop-Thrillers 'In der Hitze der Nacht', auchbleiben, sondern ebenso als Repräsentant einer." Er wollte "die heiligen Kühe der Traumfabrikation nicht um jeden Preis in ihrer ewigen Unantastbarkeit bewahren, er hatte aber auch nicht vor, sie berserkerhaft zu schlachten, wie es Jewisons Nachfolgegeneration versuchte. Bei ihm wurden Stars wieder das, woraus sie ursprünglich entstanden waren, nämlich Schauspielerinnen und Schauspieler, und bei ihm wurden die Hollywood-Genremythen ebenso wie die großen Showelemente nicht zerstört, öffneten sich aber stets zu einem menschlichen und sozialen Hintergrund." Weitere Nachrufe schreiben Edo Reents ( FAZ ) und Harry Nutt ( FR ).Weiteres: Thomas Abeltshauser spricht für denmit dem Regisseurüber dessen (in der besprochenen ) Film "The Holdovers". Diewird, nachdem das Berliner Filmhaus 2025 seine Tore schließen wird, zumindest fürs Erste im nahegelegenen Umspannwerk eine Übergangsheimat finden, meldet Andreas Busche im. Besprochen werden"Stella" mit), die Musical-Neuverfilmung von "Mean Girls" ( Welt ),"Roxy" ( FD ) und die Netflix-Serie "Boy Swallows Universe" ( taz ).