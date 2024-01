Szene aus "Das Portal" am Schauspiel Stuttgart. Foto: Björn Klein.

Dieser Feier des "" wohnt-Kritiker Jacob Hayner gerne bei: Herbert Fritsch hat "Das Portal" von Nis-Momme Stockmann am Schauspiel Stuttgart inszeniert und den Kritiker mit seiner Persiflage auf den Theaterbetrieb nicht enttäuscht. Im Zentrum steht ein Dramaturg, der sich als "tragischer Held" in eine Welt von ziemlich durchgeknallten Theaterleuten verirrt hat, erzählt der Kritiker, dabei bleibt die Inszenierung bei allem Spott "ihrem Objekt (dem Theater) in Zuneigung verbunden", freut sich Hayner: "Die Anzüge sind nur aufgedruckt, mehr Schein als Sein. Die Künstlerin, eine Figurine zwischen Commedia dell'Arte und Oskar Schlemmer, gibt am Flügel den Takt vor. Diewie die Schauspieler, die sich zu immer neuen Figuren und Bildern ordnen. Ein buntes Durcheinander, ganz ohne Video oder weiteres Bling-Bling. Dieses Theater will weder die Welt abbilden noch entschlüsseln. Es ist eine. Was Fritsch an den Bühnenmitteln spart, lässt er seine Truppe ins Körperliche legen. Alles ist übertrieben und exaltiert, die Gesichtszüge und Gliedmaßen sind außer Kontrolle, die Stimme."Auch-Kritikerin Grete Götze hat einen heillos verrückten, aber sehr unterhaltsamen Abend erlebt: "Der Abend wimmelt von Szenen, die man sich immer wieder ansehen könnte, weil Fritsch wie gewohnt aus den Schauspielernherauskitzelt und szenisch furchtlos mit den vielen abenteuerlichen Vorgaben des Textes umgeht - wenn im Text etwa Gewitterböen daswollen, rennen die Schauspieler bei Fritsch mit scheppernden Blechrahmen über die Bühne." Björn Hayer stimmt in derin das Lob ein.Weiteres: Christine Dössel erinnert in derdaran, dass, die gerade als Filmschauspielerin enorm erfolgreich ist, auch schon als Theaterschauspielerin herausragend war.Besprochen werdenAdaption von Gün Tanks Roman "Die Optimistinnen" am Gorki Theater in Berlin (),Inszenierung von Suzie Millers Monodrama "Prima Facie" am Staatstheater Hannover (),Inszenierung von "Der Würgeengel" am Schauspiel Frankfurt (),Inszenierung von Wagners "Walküre" in Brüssel ( nmz ), der Ballettabend "Time Keepers" am Opernhaus Zürich, unter anderem mit "Les noces" von Igor Strawinsky, choreografiert von),Inszenierung von Mieczyslaw Weinbergs Oper "Die Passagierin" am Staatstheater Mainz (), JInszenierung von Nina Segals Zweierbeziehungsstück "Nachts (bevor die Sonne aufgeht)" am Schauspiel Frankfurt ( FR ),Inszenierung Pat To Yans Stück "Neometropolis" am Stadttheater Gießen ( FR ).