Erneut ein Blick auf die Opfer: "Stella. Ein Leben" mit Paula Beer

Immer perfekt auf der Kippe: Dominic Sessa (re.) neben Paul Giamatti in "The Holdovers"

Mit "Stella. Ein Leben" erzählt(mitin der Titelrolle) die Geschichte von, einer jüdischen Kollaborateurin in Nazi-Deutschland, die vor ein paar Jahren bereits durch Takis Würgers kontrovers diskutierten Roman "Stella" in Erinnerung gerufen wurde. "Dieist so sehr Mittelpunkt der Erzählung, dass jede andere Ambivalenz dahinter verloren geht", schreibt Robert Wagner im. "Zuweilen lässt sich kaum das Gefühl abschütteln, dass wir Argumente Für und Wider geliefert bekommen, die vor allem uns, die Zuschauer, dazu befähigen sollen, auszudiskutieren, ob sie eher Täter oder Opfer war." Mitunter gerät der Film "zur Kitsch-Experience des", ärgert sich Andreas Kilb in der. "Weil er für alles, was er zeigen will, einefindet, findet der Film für nichts eine."In der lobt Wilfried Hippenschauspielerische Leistung: "Da stimmt jeder Ton und jede Geste. ""Durchaus zu Unrecht" wurde der Film bei seiner Premiere beim Filmfest Zürich verrissen, findet Gunda Bartels im: "Nicht psychologisieren, sondern nachspüren, wie aus Stella die 'Greiferin' werden konnte, das ist die durchaus angreifbare, aber erzählerisch überzeugend ausgeführte Haltung des Dramas." Riedhof "zeigt die, die von 1943 bis 1945 für den Tod hunderter, womöglich tausender Menschen verantwortlich war, als Menschen. Was könntesein?" Sophie Albers Ben Chamo sah den Film für diebei einem Special Screening, bei dem auchzu Gast war. Dieser "entschuldigt sich zuerst höflich, vernebelt die Köpfe mit ein paar Abschweifungen, sagt, dass er nichts bewerten wolle, um dann in aller Schärfe rauszuhauen, was er denkt: Die Nachfahren der Täter sollten endlich damit beginnen, sich die Taten in ihren eigenen Familien anzusehen, anstatt, die zu all dem rein gar nichts konnten. 'Damit wir lernen, wieüberhaupt in die Menschen eindringen konnte.'""The Holdovers" erzählt von einem Internat um 1970.Kamil Moll ist nicht nur begeistert vom großartigenin der Hauptrolle ("ein Richard Dreyfuss unserer Zeit" mit einer "eigenen Comedy-Methodik"), sondern auch vom ganzen Film, der seinen Regisseur nach einer kurzen, aber irrigen Blockbuster-Phase wieder ganz auf dem Pfad der Tugend angekommen zeigt mit diesem "charakterzentrierten Dramenkino mit Komödiensensibilität": "Möglicherweise ist dieser Rückgriff auch ein Blick nach vorne: Zu einem Zeitpunkt, an dem das den amerikanischen Mainstream dominierende Franchise-Kino der letzten anderthalb Jahrzehnte kommerziell immer weiter ausbrennt, ist 'The Holdovers' einer der bislang entschiedensten und gelungensten Versuche einer restaurativen Besinnung auf lange, die wieder einenverheißen könnten." Bert Rebhandl freut sich in derüber die Entdeckung von, der hier in der Rolle des Angus sein Kinodebüt gibt: Er spiel "vibrierend,."Weitere Artikel: Dass bei denzwarals Ken, aber nichtals Barbie und vor allem nichtals "Barbie"-Regisseurin nominiert wurden, sorgt bei vielen für erwartbaren Ärger, schreibt Beate Hausbichler im. Valerie Dirk formuliert imzu diesem Eklat (den Pascal Blum imeinfach nur peinlich findet ) drei Thesen und zwei Fragen. Katrin Gottschalk lässt in derzumindest ein bisschen die Luft aus dem Ärger raus: Dass Margot Robbie nicht als beste Schauspielerin nominiert ist, findet sie völlig in Ordnung, aber Greta Gerwig wurde hier um eine verdiente Chance auf ihren ersten Goldjungen gebracht. Leonie C. Wagner porträtiert für dieBesprochen werdenrumänischer Film "Eine Frage der Würde" ( taz ),Animations-Biopic "Johnny & Me" über Freitag ), die "Mean Girls"-Neuverfilmung in Form eines Musicals ( Presse MeToo-Drama "Persona Non Grata" ( Standard ),' "Die Vermieterin" ( Standard ), die-Serie "Griselda" ( taz ) und die-Serie "Masters of the Air" ( Zeit Online ). Außerdem informiert uns das-Team welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht. Und hier der Überblick über alle Filmkritiken deszur aktuellen Kinowoche.