Fasziniert berichtet der Schriftsteller in dervonInstallation "Schein" im Oldenburger Kunstverein . Die komplexe, vielschichtige Installation, führt der Kritiker aus, ist teilweise einemnachempfunden, obwohl der mit 22 Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflohene Rahimi die Geister eher auszutreiben suche als zu beschwören. Besonders ein Raum hat Ziegler beeindruckt: "Am Boden liegt ein in etwa 250 geometrische Stücke geschnittener riesiger Spiegel, als Rechteck perfekt in Form. Das unwirkliche, grün-blaue Licht kommt von gashaltigen Narva-Lampen, die wie übermächtige Stielaugen von der Decke abgehängt sind. Die Bildergalerie im Spiegel-Tempel ist knapp gehalten. Dominiert wird sie von einem größeren Siebdruck in Schwarz-Weiß, der eine geknebelte Figur mit ausgelöschten Augen zeigt, und zwar gedoppelt und über die Ohren miteinander verschmolzen,. Die Figur erinnert an Formen, die der Rorschachtest hervorbringt. Zufällige Symmetrien - 'Schein' - werden von Patienten der Psychiatrie fabulös kommentiert. Es geht um die Schwelle, an der Vorstellungskraft umkippt in haltlose Imagination." Das Resümee: Hoffentlich wird Rahimi bald nicht nur in Oldenburg ausgestellt, sondern überall.Tobias Timm befasst sich aufmitund dem damit zusammenhängenden Unsichtbarwerden vieler Kunstwerke. Ein besonders anschaulicher Fall ist die Sammlung des: "Bekannt war, dass Abramowitsch insgesamt mehr als 100 Millionen Dollar für Gemälde von Francis Bacon und Lucian Freud ausgegeben hat", wie eine Recherche mehrerer Medienhäuser zeigt, die "des zypriotischen Finanzdienstleisters MeritServus analysieren und so bislang Unbekanntes über Abramowitschs Sammlung berichten [konnten].sei die Sammlung mit über 300 Werken wert, so die Erkenntnis. Und sie wird - oder wurde - über Trusts mit Namen wie Harmony, Ermine oder Seline verwaltet, die in Zypern oder auf der Kanalinsel Jersey residieren. Die Abramowitsch-Sammlung ist Teil des globalen Offshore-Kunstsystems, und das, was man auf jenem Teil des Kunstmarkts, der sich auch sprachlich an den Aktienmärkten orientiert, einenennt. Sie besteht aus extrateuren Werken von den großen Namen der modernen wie der zeitgenössischen Kunst, darunter:, Lucian Freud, David Hockney,, Peter Doig, Alberto Giacometti,. Die auf dem Kunstmarkt besonders beliebten deutschen Künstler sind auch dabei, Maler wieund Daniel Richter, Fotografen wie Thomas Ruff oder bleischwer arbeitende Bildhauer wie Anselm Kiefer." Zu sehen bekam man die Werke kaum noch, nachdem Abramowitsch sie erworben hatte, was freilich auch daran liegt, dass sie seit dem Ukrainekrieg beschlagnahmt würden.