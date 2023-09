Es ist vor allem das, das viele Menschen in die Fänge vontreibt, meint Robert Misik in der: "Das Unsicherheitsgefühl frisst sich überall hinein. Immer mehr Menschen haben die Sorge: Kann ich in vier Monaten noch? 'Why Does Everyone Feel So Insecure All the Time?' - 'Warum fühlen sich alle permanent so unsicher?', fragte dievor zwei Wochen in einem großen Essay der Autorin, Filmemacherin und Aktivistin Astra Taylor. Das Schamgefühl, wenn das Inkassobüro klingelt oder gar der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht; der Adrenalinschub, wennist; die Angst, wenn man an die Rente denkt, die sowieso nicht reichen wird. Taylor lenkt die Aufmerksamheit auf ''. Unsicherheit wurde vorsätzlich verstärkt, um Menschen agiler zu machen, damit innerbetriebliche Solidarität untergraben wird, damit sie."Dieals "Klimaterroristen" zu bezeichnen, hält Jürgen Kaube zwar für "maßlos", wie er heute im Aufmacher des-Feuilletons schreibt. Eine "" oder gar Legitimität ihrer Aktionen sieht er aber nicht: "Die Letzte Generation suggeriert durch die Verwendung des Begriffs 'Druck' in ihren Selbstauskünften eine solche Kausalität. Sie kommt sich als Auslöser von Veränderungen vor." Dasdes Bundesverfassungsgerichts von 1985 mag diese Ansicht befördert haben, so Kaube, als es feststellte: "in einer Gesellschaft mit sehr ungleichen Zugängen zu den Medien wirke der zivile Protestund einer ungleichen Entwicklung politischer Willensbildung entgegen. Soll heißen: Wenn wir anders nicht in die Nachrichten kommen, dann eben durch öffentliche Störaktionen. Ob dieses Argument durch dieund eine erhebliche Verbreiterung des Markts für politische Kommunikation nicht obsolet geworden ist, muss gefragt werden."Im Feuilleton derist Hilmar Klute zwar latent genervt von der Letzten Generation, dasstört ihn aber nicht: "Am Denkmal entzündet sich nach wie vor die Empörung, sobald ein Klecks darauf geworfen ist. Unser Gedächtnis benötigt irgendetwas in Stein Gehauenes, auch wenn wir nicht mehr so genau wissen, für was das Ding nochmal dasteht."