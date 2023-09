Szene aus "Orlando-eine Biografie" am Schauspiel Frankfurt. Foto:Jessica Schäfer.

Vergnügt verfolgt -Kritikerin Judith von SternburgInszenierung von Virginia Woolfs Roman "Orlando-Eine Biografie" am Schauspiel Frankfurt. Wie die Romanhandlung durch die Geschichte, so saust auch die Inszenierung an Sternburg vorbei: Orlando, ein junger Adliger, wacht eines Tages als Frau auf - damit beginnt eine Reise vom 16. Jahrhundert bis ins Jahr 1928, in der Orlando sich mit denauseinandersetzen muss. Die sehr aktuellen Themen Feminismus und Gender-Fluidität verhandeln Roman und Inszenierung mit großer Leichtigkeit, freut sich Sternburg. Orlando, der "sich auch zuvor nie viel daraus gemacht hat, ob er männlich oder weiblich ist", proklamiert "die individuelle Freiheit als einzig erstrebenswertes Ziel, proklamiert sie eigentlich auch gar nicht, sondern lebt sie." Die Lässigkeit der Inszenierung überzeugt Sternburg auf allen Ebenen: "Nowak und Sonja Beißwenger, immer auf der Bühne und, teilen sich Orlando und die Rolle der Erzählerin. Cosima Wanda Winters Kostüme orientieren sich lose an den 20er Jahren,, ein. Eher lässig teilen sie Lord und Lady Orlando entsprechend auf, auch hier darf. Um sie herum ein bisschen Satire, ein bisschen Mummenschanz, ein bisschen Karneval, wenn andere Figuren auf die Bühne springen: Angelika Bartsch zum Beispiel als Elisabeth I. in voller Montur. Rokhi Müller zum Beispiel als mysteriöse russische Gräfin, Orlandos erste, unglückliche Liebe."-Kritiker Michael Stallknecht hat an der Oper in RouenInszenierung von "Carmen" gesehen. Schon außergewöhnlich, meint er, denn George Bizets Oper wurde in der "" der Erstaufführung von 1875 gezeigt (die das Publikum unter anderem aufgrund der "realistischen Milieuschilderungen" damals ziemlich schockierte). So ganz überzeugt ist der Kritiker von dieser Retro-Fassung allerdings nicht: die Sehgewohnheiten sind eben, auf den heutigen Zuschauer wirkt alles "knallbunt - und reichlich bieder."Weitere Artikel: ImInterview zieht die Bilanz ihrer dreijährigen. Patrick Wildermann trifft für dendie Theatermacherin, die wegen ihrer Kritik an Putin Moskau verlassen musste und deren Stück "Museum of Uncounted Voices" gerade am Berliner HAU zu sehen ist.Besprochen werdenInszenierung von Wagners Oper "Lohengrin" an der Bastille Oper in Paris (Welt),Inszenierung von George Bizets Oper "Carmen" an der Oper in Rouen (Welt, SZ),Inszenierung von Shakespeares "Was ihr wollt" am Schauspiel Stuttgart (SZ),Inszenierung von Shakespeares "Hamlet" am Titania Theater Frankfurt ( FR ),Inszenierung von Georg Büchners "Woyzeck" undInszenierung von Sibylle Bergs Stück "Es kann doch nur noch besser werden" beides am Berliner Ensemble (FAZ),Inszenierung von Richard Strauss' Oper "Salome" am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen ( nmz ).