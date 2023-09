Szene aus "Baracke" am Deutschen Theater Berlin. Foto: Thomas Aurin.

-Kritikerin Christine Dössel istbei der Uraufführung von Rainald Goetz Stück "Baracke" am Deutschen Theater Berlin . Das Stück, so Dössel, und endet beim: "Sein verkapptes Hohelied der Liebe, das zumwird, birgt - ja, gebiert geradezu - den rechtsextremen NSU-Terror, den das Stück in ziemlich eindeutigen Anspielungen auf der Zielscheibe hat, letztlich aber nur als Pars pro Toto für die von Hass geprägte Stimmungslage im Land." Vor allemInszenierung macht das Stück in einer "Mischung aus Frechheit und nicht übertriebener Ehrfurcht" zu einem Ereignis, so die Kritikerin: Sie "stellt Goetz' Text kurzerhand ins Museum - in ein 'Museum des 21. Jahrhunderts', wie es einmal im Stück vorkommt - und lässt ihn von dort aus sospuken. Aber sie blödelt auch damit, macht ihn nicht bedeutungsvoller. Wenn Goetz unter der Überschrift 'Roman deines Lebens' einen Kassenbon von Rewe auflistet, lässt Bossard ihre Schauspieler dazu als lebende Schokoriegel auftanzen: als Snickers, Kitkat und Twix. Die sehr eigenständige Fantasie, mit der Bossard das umsetzt, ist erfrischend und immer wieder überraschend."Auch-kritiker Michael Wolf hat eine gelungene Inszenierung gesehen : "Das Private ist bei Goetz also nicht einfach nur politisch, es ist ein Grund für. Man muss diesem Befund nicht folgen, um an diesem Abend sehr produktiv ins Denken zu kommen." Weitere Besprechungen aufund imWeiteres:-Kritikerin Tessa Szyszkowitz war beiSolo-Show an der Royal Academy of Arts in London: "In der Retrospektive in den weiten Hallen...sind auch die Skulpturen und Gemälde der ursprünglich als Malerin ausgebildeten Künstlerin ausgestellt. Was aber am stärksten, ist sie selbst, Marina Abramović. Wie sie auf einemsitzt und diese reinigt, während siesingt."Besprochen werdenInszenierung von Georg Büchners "Woyzeck" am Berliner Ensemble (),Inszenierung von Sibylle Bergs Stück "Es kann doch nur noch besser werden" ebenfalls am BE (),Tanzstück "The Visitors" an der Volksbühne Berlin (),Inszenierung von Gaetano Donizettis Oper "Don Pasquale" an der Oper Frankfurt (),Inszenierung von Anja Hillings Stück "Mascha K. (Tourist Status)" mit Texten von Mascha Kaléko am Schauspiel Frankfurt ( FR ),Inszenierung des von und mit Geflüchteten konzipierten Stücks "zurückGEHEN oder hierBLEIBEN. HEIMAT?" am Theater Willy Praml ( FR ),Inszenierung von Nino Haratischwilis Stück "Das mangelnde Licht" am Staatstheater Braunschweig (),Inszenierung von "Atlas streikt" nach dem Roman "Atlas Shrugged" von Ayn Rand am Voralberger Landestheater (Inszenierung von Dirk Kurbjuweits Stück "Die Ministerin" am Landestheater Schleswig-Holstein ( nachtkritik ) undInszenierung von Wagners Oper "Lohengrin" an der Bastille Oper in Paris ().