"Celine" tanzt. Foto: Ann Ray, Theatre La Colline





Nina Hoss als Dostojewski in Barbara Freys "Aufzeichnungen aus dem Kellerloch" in der Zeche Zollverein / Ruhrtriennale. Foto: Matthias Horn

So kann manauch auf die Bühne bringen: mit, staunt-Kritiker Marc Zitzmann im Pariser Colline Theater , woihr neues Stück "James Brown benutzte Lockenwickler" inszeniert hat. Es geht um einen jungen Mann, Jacob, der sich so mitidentifiziert, dass er glaubt sie zu sein. Seine Eltern bringen ihn in eine psychiatrische Klinik, wo er einen anderen jungen Mann trifft, Philippe, der - obwohl weiß - glaubt. "Das kleine Wunder: Die beiden haben. 'Céline' (ohne jede Schmiere, vielmehr mit leuchtender Ausgeglichenheit die Normalität des Anormalen vorlebend: Micha Lescot) weiß zu schätzen, dass der Student sie trotz ihres Ruhms wie einen gewöhnlichen Menschen behandelt. Philippe wiederum (zwischen kindischem Trotz und dünnhäutiger Haarspalterei: Alexandre Steiger) wird besänftigt durch den frankokanadischen Frohmut der 'Sängerin' und die Dämpfer, die diese immer wieder seinem Verfolgungswahn aufsetzt. Ein, das beide verbotenerweise in den Park pflanzen, versinnbildlicht - eine Spur zu vordergründig - die Identitäts- und auch Immigrationsproblematik, die dem Stück zugrunde liegt. Wird das krumme Gewächs in Frankreichs Erde gerade wachsen? Und was, wenn es sich um einehandelt?"





In der Zeche Zollverein sehnt sichMartin Krumbholz nach einem Wodka, während er zuhört, wiezu beweisen sucht, "dass dasist (auch Beckett hat Dostojewski gelesen), und das auf höchstem intellektuellen Niveau. Man verrät nicht zu viel, wenn man sagt, dass es ihm gelingt."Weitere Artikel: Wiebke Hüster berichtet in dervon einer BBC-Dokumentation über Missstände an: "In der Hauptsache geht es bei denum das Körpergewicht und Aussehen der jungen Tänzer. Körperliche Veränderungen, die oft mit Beginn der Pubertät einsetzen, werden nicht willkommen geheißen oder wenigstens toleriert, sondern geächtet." Manuel Brug schreibt in der Welt den Nachruf auf den Heldentenor Stephen Gould.Besprochen werdenInszenierung von Verdis "Don Carlos" am Grand Théâtre in Genf ( NZZ ),"Das Floß der Medusa" im Flughafen Tempelhof in Berlin ( taz ) undInszenierung der "Walküre" in Basel ().