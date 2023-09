Nachdem @StaatsoperBLN darauf hingewiesen wurde, dass Anna #Netrebko Patin eines🇷🇺 @soskinderdorf ist, in das 🇺🇦Kinder verschleppt wurden, wurde die entsprechende Passage still und heimlich geändert.

Ändert nichts: bald wird eine Genozid-Unterstützerin dort hofiert werden.

1/2 https://t.co/c2aBIQZhj2 pic.twitter.com/YKJB49YyNV - Franziska Davies (@EFDavies) September 10, 2023

-Kritiker Wolfgang Sandner taucht beiOper "Pélleas et Mélisande" am Müpa in Budapest in die "tief verborgenen Schichten des menschlichen Wesens," ein. Denn das Seelische teilt sich hier laut Sandner durch die Musik mit. Der Dirigentübernahm nicht nur die musikalische Leitung, sondern auch die Inszenierung und findet eine überraschende Lösung für die Umsetzung, staunt er: "Es gibt keine Trennung zwischen einem (hier ohnehin nicht vorhandenen) Orchestergraben und der Bühne. Die, fügen sich komplett ins Einheitsbühnenbild von Andrea Tocchio, einen spärlich erleuchteten... All die lauernden, einstweilen an die Kette gelegten, sich zuentwickelnden und dann wieder die Kapriolen von schüchterner Annäherung, Liebe, emotionalem Verstehen ausleuchtenden Orchesterklänge tönen aus dem wild wuchernden Unterholz, als sei der Wald tatsächlich zu so etwas wie der natürlichen Erscheinung des menschlichen Seelenlebens mutiert."In einigen Tagen sollan der Berliner Staatsoper auftreten. Dagegen zirkulieren Petitionen , und es wird wohl Demos vor der Oper geben. Die Osteuropaexpertin Franziska Davies hat bemerkt, dass die Staatsoper die Bio Netrebkos nach Kritik geändert hat und postet es auf Twitter.Weitere Artikel: Im teilt Ute Büsing Eindrücke vom "Draama Festival" und dem "Estonian Contemporary Performing Arts Showcase" in Estland.Besprochen werdenAdaption von Rainer Werner Fassbinders "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" am Akademietheater in Wien undInszenierung von Henryk Ibsens "Die Stützen der Gesellschaft" am Theater in der Josefstadt (FAZ),Inszenierung von Claude Debussys Oper "Pelléas et Mélisande" am Müpa in Budapest (FAZ),Choreografie "Liberté cathédrale" am Tanztheater Wuppertal (FAZ),Inszenierung von "missing in cantu" undInszenierung von "Dantons Tod reloaded" beides im Rahmen des Kunstfest Weimar (SZ),Adaption von Benjamin von Stuckrad-Barres Roman "Noch wach?" am Thalia Theater in Hamburg ( Welt ) undInszenierung von Uta Bierbaums Jugendstück "Hasen-Blues. Stopp" am Staatstheater Darmstadt ( FR ) undInszenierung von Wolfgang Herrndorfs "Arbeit und Struktur" am Düsseldorfer Schauspielhaus ().