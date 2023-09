wurde in Frankfurt geboren - mit diesem selbstbewussten Claim hat sich das MOMEM ) in Frankfurt zur Eröffnung letztes Jahr ziemlich in die Nesseln gesetzt. "Whitewashing" war da nur einer von vielen Vorwürfen. Die aktuelle, zuvor in Berlin gezeigte Ausstellung "The Birth of Techno - From Detroit to Berlin" ist somit auch als Bußesignal zu verstehen, schreibt Klaus Walter in der. "Mit Fotos, Zeichnungen, Plattencovers und Videos betreibt Kurator Salehi ein Reclaiming of History und betont: Ein Motownregal im Plattenladen, ein Album von Funkadelic, Rückgriffe auf Blues und Jazz in 'one of the largest Black communities in the United States' in instruktiven Begleittexten. Was sagt uns das heute? 'An Ford interessieren mich nur die Roboter', verkündet Juan Atkins in den Achtzigern. Mit Derrick May und Kevin Saunderson prägt der Techno-Pionier den zweiten 'Sound of the City' von Detroit. Aber: Ist mit Fordismus nicht auch das popromantische Konstrukt vom 'Sound of the City' gestorben? Wenn das Laptop gleichermaßen der Produktion wie der Reproduktion dient,, ist dann nicht egal, wo diese Maschinen stehen? Kann 'Detroit'-Techno nicht auchentstehen?"Außerdem: In dergratuliert Claudius Seidl dem Bossa-Nova-Meisterzum 80. Geburtstag.Besprochen werden ein Konzert vonin Berlin ( Tsp ), eine Doku über FR ) undAlbum "Guts" ( Presse ).