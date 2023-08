Die Longlist für denist da - in unserem Buchladen finden Sie alle Titel auf einen Blick , natürlich mit unseren Rezensionsnotizen (sofern bereits vorhanden) und (Vor-)Bestellmöglichkeit. Andreas Platthaus reibt sich in derdie Augen angesichts der Vorauswahl: Die zahlreichen "spektakulären" Titel, mit denen der kommende Bücherherbst aufwartet, finden sich darin nämlich überhaupt nicht. Dafür "gibt es, sowohl dank ganz unbekannter als auch unerwarteter prominenter Namen. ... Die fehlenden anderen Namen kann man der Jury anrechnen: als Versäumnis, weil sie Qualität übersehen, oder als Mut, weil sie gerade nicht auf bewährte Namen gesetzt hat." Judith von Sternburg bezeugt in dereine geradezu salomonische Vorauswahl: "Männer (neun), Frauen (elf), große Verlage, kleine Verlage, große Namen, weniger bekannte Namen, Debüts: Die Jury ist bei einemangelangt."Thomas Hummitzsch vom-Blog freut sich dank vieler Debüts über diese Einladung, "diezu erkunden. ... Da ist etwa der Debütroman des 1987 in Haifa geborenen, der in Birobidschan die Geschichte einer jiddischen Gemeinschaft im sibirischen Nirgendwo sensationell aufleben lässt. Oderzweiter Roman 'Vatermal', eine mitreißende Familiengeschichte, ein Trauerbuch und eine Reflexion über Männlichkeit in diesen Zeiten.Wende- und Erinnerungsroman 'Die Möglichkeit von Glück' hat sämtliche Ost- und DDR-Debatten in diesem Frühjahr links überholt und trifft die Gemütslage der Dritten Generation Ostdeutschland wie kein anderes. Hier schließt auch das Debüt vonan, eine Erzählung aus der DDR der 1970er-Jahre, das gerade den Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung gewonnen hat. ...Debütroman 'Paradise Garden' taucht ganz in die Gegenwart ein, erzählt von Armut und Überleben in einer Hochhaussiedlung.taucht in seinem Debüt 'Weil da war etwas im Wasser' in die Tiefsee ab und erkundet."Birgit Schmid von der hat mitunter Zweifel daran, ob es wirklich so skandalös ist, dassin der Anthologie "Oh Boy" über seinenachdenkt, weshalb der Kanon Verlag nach Protest der betroffenen Frau den Text zurückgezogen hat. Es sei schließlich "auch problematisch, wenndarüber entscheiden, was man selbst in so anonymisierter Form über eine zwiespältige Erfahrung schreiben darf. Muss man in Zukunft alle Leute fragen, die zu einer Erfahrung beigetragen haben, ob sie mit einer literarischen Verarbeitung einverstanden sind?" Peter Hintz hat sich den Band fürzur Brust genommen und gerät dabei eher ins genervte Stöhnen: "Bei vielen Texten geht es gar nicht zuerst um männliche Selbsthinterfragung, die auch Antworten hervorbringen soll, sondern um emotionale Expressivität, also den Ausdruck vonoder Schuldgefühlen bis hin zum Kitsch. ... Die neue Männlichkeit bleibt homosozial, erzeugt sich im Vergleich mit vermeintlich weniger 'herrschaftskritischen' Männern. Die Erneuerungsrhetorik der Herausgebenden verschleiert letztlich."Außerdem: setzt in dersein Kriegstagebuch ausfort. Michael Hesse wirft für dieeinen Blick auf den Streit inum das. Magnus Klaue wirft für dieeinen Blick in die Geschichte der. Besprochen werden unter anderemGerichtsreportage "V13" über den Bataclan-Prozess ( NZZ ),"Valentinstag" () und"Die Träumenden von Madras" ().