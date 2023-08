Graustufen der Schuld: "Jeder schreibt für sich allein" von Dominik Graf (Piffl)

Diese Woche startetneuer Essayfilm "Jeder schreibt für sich allein" in den Kinos. Es geht - anhand von gleichnamigem Buch - um die Schriftsteller der sogenannten "", die in Nazi-Deutschland geblieben sind und sich darüber später widersprüchlich äußerten. Mit fast drei Stunden Laufzeit und teils assoziativ angehäuftem Material liegt hier "einvon einem Film" vor, schreibt Lukas Foerster im. Neben der Darstellung des literarischen Verlusts durch den Nationalsozialismus, "geht es um einen differenzierten Blick auf den Nationalsozialismus selbst, vor allem aus der Perspektive des alltäglichen Lebens. ... Die Formel, die der Film für letzteren Aspekt findet, sind die. Es gehe darum, heißt es im Voice-Over-Kommentar in mehreren Variationen, neben dem Schwarz-Weiß der totalen Schuld auf der einen und Schuldabwehrbegriffen wie 'innere Emigration' auf der anderen Seitezuzulassen. Eine nachvollziehbare Position insoweit man Schuld als eine moralische Kategorie fasst, deren einziger Maßstab das Individuum ist. Nur: Ist eine derartige Subjektivierung von Schuld in diesem Fall angemessen? Gibt es nicht auch eine, aus der der Unterschied zwischen Exil und Dableiben eben doch einer ums Ganze ist?"hat mit Dominik Graf über seinen Film gesprochen In Wien hat derweil der Dokumentarfilmerseinen neuen Film "Wer hat Angst vor Braunau?" vorgestellt, in dem es umgeht, vor allem aber um die Braunauer selbst und die anhaltenden Auseinandersetzungen darum, was mit dem Haus geschehen soll. Die Lebenshilfe musste 2011 aus dem Gebäude ausziehen, die Politik hätte dort gerne eine Polizeidienststelle. "Die Ordnungsmacht ausgerechnet dort unterzubringen, wo einer der schlimmsten Diktatoren der Geschichte seinen Anfang nahm, missfiel nicht nur der Mehrheit der Einheimischen", schreibt Hannes Hintermeier in der. "Überhaupt sind die Braunauerin diesem Film - mit ihrem Geschichtsbewusstsein, ihrer erklärten Bereitschaft,zu übernehmen, den Kopf hinzuhalten, bis ihre Landsleute endlich aufhören, sie als Sündenbock zu missbrauchen. Das hat auch historische Gründe: Mit Ausnahme der zwölf braunen Jahre war Braunau eine Stadt der Arbeiterbewegung." Der Film bringt noch ein pikantes Detail ans Tageslicht: Auch die Nationalsozialisten hätten das Gebäude wohl gerne administrativ genutzt, schreibt Rosa Schmidt-Vierthaler in der. "Dass das Innenministerium, das 2019 die Entscheidung traf, von Hitlers Wunsch nichts wusste oder wissen wollte, ist für Schwaiger kein Ruhmesblatt: 'Wie kann es sein, dass man sich nie gefragt hat, was Hitler mit dem Haus wollte, was die Nazis mit dem Haus wollten?'"Bert Rebhandl reist für diemit den Experimentalfilmen vonim Gepäck nach Litauen: "'Reminiscences of a Journey to Lithuania' (1971/72) heißt einer seiner bekanntesten Filme. Man kann ihm dort bei einer Rückkehr an einen mütterlich geprägten Ort zusehen, das 16-mm-Filmmaterial trägt viel zu der Patina bei, mit derbei Mekas belegt sind. Wenn man heute durch diese Flecken im Baltikum fährt, dann hat manüberall gegenwärtig. Man sieht aber auch ein wald- und wasserreiches, dünn besiedeltes Land, von dem die Privilegierten dieser Welt wahrscheinlich bald begreifen werden, dass sich hier dem Klimawandel besser trotzen lässt als auf griechischen Inseln." Ein Ausschnitt: