Das Rheingold. Bild: Bayreuther Festspiele.

Szene aus Le Songe, Gwenaël Morin, Avignon 2023. Foto © Christophe Raynaud de Lage

Aufgewärmt schmeckt vielleicht doch nur Gulasch, denkt sich Udo Bartelt imbei' ""-Inszenierung, der Vorgeschichte des Wagnerschen "Rings", bei den Bayreuther Festspielen , die in diesem Jahr zum zweiten Mal auf dem Plan steht, allerdings zum ersten Mal mitam Dirigierpult. Wirklich besser macht er die Sache aber auch nicht, "gedeckelt und mehltauig" klingt Wagners Musik in den Ohren des Rezensenten, der schließlich resümiert: "Viel war darüber zu lesen, dass die gewaltsamen Verstrickungen innerhalb einer Familie im Mittelpunkt stehen, derwar das Schlagwort - wobei 'Netflix' einfach heutiger klingt, solche Sendungen prägen seit Jahrzehnten das TV-Programm. Sollte das Konzept also tatsächlich eine Soap-'Opera' sein, schrumpft es auf der realen Bühne zur Miniatur. Schon der große Strom selbst, auf dessen Grund Alberich der Liebe entsagt und den Rheintöchtern (Evelin Novak, Stephanie Houtzeel, Simone Schröder) das Gold raubt, mutiert zum. Die Götter versammeln sich in einem Penthouse oder Bungalow, das mondän wirken soll, dafür aber viel zu eng und wuselig geraten ist - und zusätzlich von herumstehendem, oft funktionslosem Personal verstopft wird. So schrumpft der Mythos zumAuch-Kritiker Wolfgang Schmidt ist noch nicht recht überzeugt von der Inszenierung: "Am Ende, nach zweieinhalb szenisch durchwachsenen Stunden 'Rheingold', die Götter landen, obsiegt die. Sie schalten vom lautstarken Beifall für die Sänger noch nicht auf Protest für die Taten des jungen Regisseurs Valentin Schwarz. Der wird erst nach der 'Götterdämmerung' vor den Vorhang treten und erfahren, ob die massive Zurückweisung aus dem Vorjahr Bestand hat." Immerhin: Dirigent Pietari Inkinens Musizierstil imponiert ihm durch "scharfe Akkuratesse ... Statt Rausch die." Und Jan Brachmann () macht einfach die Augen zu und genießt: "Pietari Inkinen tut offenbar alles, damit dieund ihre Stimmen bis in die letzte Reihe des Parketts projizieren können. Und er tut noch mehr: Er sorgt klanglich für jene, an der es der Szene oft mangelt. Man hört im Orchester die Wasserspritzer, wenn die Rheintöchter planschen; man hört das Rheingold durch die Wogen strahlen wie Licht durch ein vielschichtiges Gewirk. Noch bevor Fasolt und Freia sich als Figuren einander zuwenden, kann man den Blick der Liebe in der solistischen Oboe bereits - pardon, man muss es so sagen -."





" hat Tiago Rodrigues, Leiter des Theaterfestivals Avignon , resümiert Joseph Hanimann die diesjährigen Festspiele in der. Und dennoch ist er von dessen Stückauswahl überzeugt: "Wobei das Tragischedaherkommt. Menschenschicksale verklumpen sich mit der Klimakrise, humanitäre Aktionen sind nur noch ein Nebeneffekt allgemeiner Barbarei, ökologisches Artensterben reimt sich auf kapitalistisch postkoloniale Kulturauslöschung. Und selbst die Narren verlassen vorzeitig die Bühne. Trotz eines so beklemmenden Fazits wirkt das Ergebnis in Avignon eher. Denn das Theater fuchtelt nicht mehr nur mit finsterem 'No Future', sondern spornt an zu Einspruch, Differenzierung, dokumentarischer Sachlichkeit, mitunter sogar zur politischen Aktion. Und das, das in den vergangenen Jahrzehnten 'postdramatisch' verscheucht wurde, drängtwieder herein."Weiteres: Auch Albrecht Selge war für dasin Bayreuth und setzt sich anlässlich der "Parsifal"-Inszenierung von Jay Scheib mit den Möglichkeiten und Beschränkungen vonauseinander. Der hörte die "eklektische Rede" des Physikers Anton Zeilinger zur Eröffnung der. Roland Müller porträtiert in der Zeit den Schauspieler. Christine Dössel unterhält sich für diemit der Schauspielerin, die bei den Salzburger Festspielen in Lessings "Nathan der Weise" einspringt, umzu spielen. Besprochen wird "Vatermal", der erste Roman des Theatermachers nachtkritik ).