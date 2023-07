Szene aus Jay Scheibs "Parsifal"-Inszenierung in Bayreuth. Foto: © Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath





Wow, zehn Kritiken zum Bayreuther "Parsifal"! Was einePR-technisch so alles leistet. Aber bringt es auch was künstlerisch? Am Anfang war's ein bisschen fad, meint Georg Kasch. Ziemlich statisch, wenn auch mit erstklassigen Sängern und sehr schönen, in denen "die Zaubermädchen, die Parsifal in Klingsors Garten um den Finger wickeln sollen, wie" wirken. "Sieht man sich die Sache aber durch die AR-Brille an, dann sausen plötzlich nochzwischen Sitzplatz und Bühne ... Vor allem aber werden Symbole, die im Text oder auf der Bühne eine Rolle spielen, bilderbuchartig illustriert und vervielfacht. So erweisen sich die AR-Brillen, die im Vorfeld der Premiere für so viel Wirbel sorgten, eher wie einals ein notwendiger Bestandteil der Inszenierung." Und immerhin hat der amerikanische Regisseur auch einefür seine Inszenierung: "Bei Scheib ist der Gral, nach dessen Kraft die Ritter mit aller Macht vor der Kulisse einer Mine gieren (der Chor singt das umwerfend!), kein Gefäß, sondern eineaus Lithium und Kobalt, den Parsifal am Ende zerschmettert und so die Menschen erlöst. Und zwar in Partnerschaft mit Kundry, die hierist, sondern eine wissende, erwachsene Frau mit Ecken, Kanten und selbstbewusstem Begehren. Das ist zwar kaum vom Textbuch gedeckt (und auch nicht immer durch die ziemlich statische Figurenführung), passt aber doch sehr schön zur alles verklärenden Musik."Manuel Brug (), hatte enormen Spaß an der Inszenierung, wenn sich auch VR-Bilder und reale Requisiten noch nicht so ganz verbinden wollen: "Auf der von Mimi Lien eingerichteten Bühne, die ein wenig an dievor Rundhorizont erinnert, sind eine abstrakte, sich später als Leuchtturm erweisende Stahlsäule, schlanke Stelen, der Gralssee (morgens bei den Kindern eine Zinkwanne mit Bubblebadkugeln aus Plastik) für den taff sein Leid tragenden, kahlen Amfortas Derek Welton und ein mit einem Strahlenkranz verschlossenes Loch für die Chorauftritte auszumachen. Und Gralshüter! Nicht mit Kundry, aber offenbar mit einem anderen wilden Weib. Kommt erstere, reitet ein künstliches Pferd durchs Brillenbild, es flammt, es raucht. Und irgendwann, tänzeln kunterbunte Irrlichter, rattern Paradiesklapperschlangen. ... Während wir über diese wirklichen Bilder rätseln, kommen wir mit demder Zeichen kaum mehr nach." Jay Scheib "hat einen 'Parsifal'-Deutungsanfang gesetzt. Den gilt es jetzt, mit hoffentlich mehr AR-Brillen, im nächsten Jahr fortzuentwickeln. Ganz", resümiert Brug hoffnungsfroh.Im erwartet sich auch Udo Badelt noch mehr von Technik und Regie. Außer dem Zaubergarten gabs auf der Bühne nämlich, moniert er, "als Gralsburg muss eingenügen. Fast wirkt es so, als sei diese Nüchternheit Konzept, um der Augmented Reality einen möglichst großen Auftritt zu ermöglichen. Ungünstig, wenn man keine Brille hat. Auch nicht viel besser, wenn man eine hat. Im Grunde liefert Jay Scheib eine völlig konventionelle Inszenierung." Und doch, "eine Tür ist geöffnet,ist da. Aber man müsste es kreativer, intelligenter auch nutzen als das, was am Dienstagabend präsentiert worden ist. Guten Gesang wird hoffentlich keine AR, keine KI jemals ersetzen. "Apropos Gesang:als Kundry undals Parsifal lieferten in ihrem Duett im zweiten Aufzug eine "Sternstunde des Wagnergesangs", schwärmt in derJoachim Lange. "Nicht nur dieses Großduett gelang ihnen phänomenal. Garanča sowieso und nach ihrem Wiener Kundrydebüt nicht überraschend. Aber auch Schager donnerte nicht einfach drauf los, bändigte seine Kraft durch Gestaltungswillen, bot sogar leise Töne." Der Gesang war auch für Helmut Mauro () "die eigentliche, stille Überraschung. Jede Rolle war top besetzt. Andreas Schager, ein, klingt mit etwas viel Vibrato zwar nicht mehr wie ein jugendlicher Held, aber er füllt, auch darstellerisch, die Rolle perfekt aus. Desgleichenals Gurnemanz, der in seinen weit ausholenden Monologen ebenso forsch angreifen wie nachdenklich erzählen kann.als verwundeter Amfortas beeindruckt durch Klarheit und Präsenz, und am beeindruckendsten ist wohl das Debüt derals Kundry." In derlobt Jan Brachmann die Inszenierung als "bildtechnisch avantgardistisch, aber zugleich auch". Weitere Kritiken in der FR , der NZZ und der taz Besprochen wird außerdem ein Stück über queeres Leben, dasfür das polnischen Theater TR Warszawa mitgeschrieben und inszeniert hat: "niedoskonała utopia / an imperfect utopia" an den Münchner Kammerspielen ().