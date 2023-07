Martin Walser, 2013 (Bild: Lesekreis, CC 0)

ist gestorben. In seinem Leben spiegelt sich die Bundesrepublik und ihre Debattenlage von der Nachkriegszeit bis heute. "Mehr als fünfzig Jahre war Martin Walser ein deutscher Schriftsteller ", schreibt Thomas Steinfeld in der, "und er war es mehr als jeder andere Autor in der langen Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg, genauer: seitdem man anstelle von 'Deutschland' auch 'Bundesrepublik' sagen kann." Ein Großteil seiner Romane "spielt in einem Milieu, das man schon die '' nannte, als sie noch gar nicht Vergangenheit war. Tatsächlich sind große Teile dieses Milieus nach wie vor lebendig - in der Welt der besseren Angestellten und im höheren öffentlichen Dienst, unter den erfolgreicheren Selbständigen, Schriftstellern und Freiberuflern. ... Seine literarische Größe mag nicht zuletzt darin liegen,auch unter ermäßigten, sozialstaatlich gesicherten Bedingungen vorgeführt zu haben. Und wenn, in seinen letzten Werken, die Formlosigkeit überhandgenommen zu haben scheint, dann geht dieser Verlust auch darauf zurück, dass da immer weniger Grund war."Literarisch ist Walser eher ein schreibt Gerrit Bartels im: "Die eine 'Deutschstunde' oder 'Blechtrommel' gibt es in Walsers Werk nicht, ein Meisterwerk, das ihm international zu mehr Ansehen verholfen hätte. Walsers Werk ist die. Die Essays stechen daraus tatsächlich hervor, sie sind echte Sprachkunstwerke, auch solche über Kafka, Hölderlin, Heine und Proust. Aber da sind natürlich gerade auch die vielen Romane über die bundesrepublikanische Gegenwart der sechziger bis achtziger Jahre, über die Wirtschaftswunder- und zunehmenden Wohlstandsgesellschaft." Martin Krumbholz von der beobachtet in Walsers Werken insbesondere ab den Achtzigern "eine- von Sprachgewalt mag man bei diesem Friedfertigen nicht sprechen -, die denund, wie sich immer deutlicher herausstellte, insbesondere des Geschlechtlichen auf die Spur zu kommen trachtete." Seine Romane handelten oft von Männerrivalitäten, schreibt Dirk Knipphals in der. Auch in Walser selbst "war etwas- immer ging er gegenan. Erst war er sogar den 68ern zu links, dann redete er von Geschichtsgefühl und Nation, als das noch ein No-go war. ... Und dann war da auf der anderen Seite aber auch eine große Sensibilität, ein ständiges inneres fühlendes Beben und Brodeln; gerade im direkten Kontakt konnte man ihn dünnhäutig erleben. Im Grunde war er, alles in allem,."Roman Bucheli erinnert in deran die Kontroverse um die Paulskirchenrede 1998 , als Walser anlässlich der Verleihung des Friedenspreises (Frank Schirrmacher, damals Feuilletonchef derhielt die Laudatio) über Auschwitz als angebliche "" sprach, und den Skandal um den Roman "Tod eines Kritikers" , in dem Walser sich erkennbar an Marcel Reich-Ranicki für dessen Verrisse rächte. (um "Tod eines Kritikers" hier unsere Presseschau zu Schirrmachers Artikel, in dem er den Vorabdruck des Romans in derablehnte, weil der Roman gegen MRR und antisemitisch sei, unsere Zusammenstellungen des weiteren Debattenverlaufs hier hier und hier .) Die Paulskirchenrede gilt als Dammbruch in der deutschen Erinnerungskultur, von dem heutige Rechtspopulisten und -extreme zehren. Wir erinnern in diesem Zusammenhang an eine Zusammenfassung von Stella Leder aufvon 2018: "Inhaltlich finden sich in der Rede viele Elemente, die heute zu dengehören: von der Forderung nach einemunter der Geschichte über die Behauptung, das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas sei eine(Höckes Formulierungen sowie seine Forderung nach einer 'erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad' knüpfen hier an), über Medien, die als Handlanger einiger weniger auftreten ('Lügenpresse!') und eine kleine Gruppe Leute, die die Macht haben, den öffentlichen Diskurs zu manipulieren und 'die Deutschen' in Geiselhaft nehmen (also: die Elite, die da oben, die Merkel, die Juden). Die Funktion der gewählten Rhetorik war es,." So "erklärt sich, warum Walser schrieb, er würde 'vor Kühnheit zittern': Die Rede suggeriertBruch eines Tabus, welches von einem mächtigen Gegner geschützt wird. Einzig Walser, der mutige Einzelkämpfer, bringt die Kraft auf, sich dem vermeintlichen Erwartungsdruck der Mächtigen zu widersetzen und die unbequeme Wahrheit auszusprechen."Ganz anders sieht -Autor Arno Widmann die Rede: "Seine viel geschmähte Rede 1998 in der Frankfurter Paulskirche ist ein Beleg dafür, dass Walser in der Lage war, Wahrheiten zu sagen, diewollte: 'Auschwitz eignet sich nicht dafür, Drohroutine zu werden, jederzeit einsetzbares Einschüchterungsmittel oder Moralkeule oder auch nur Pflichtübung.' Das ist natürlich völliger Unsinn. Nichts eignet sich so gut für diese drei Zwecke wie Auschwitz. Das wissen wir, weil wir eshaben. Die Nachkriegsgeneration wusste diese Keule sehr gut einzusetzen gegen ihre Väter und Mütter und auch Martin Walser hatte sie einzusetzen gewusst. Die Rede von 1998 stellte denen, die ihm zuhörten, die Aufgabe, auf dieseszu verzichten."Dabei war Walser beim Thema Holocaust einer derin der alten Bundesrepublik, erinnert Volker Weidermann in der: 1965 erschien Walsers Aufsatz "Unser Auschwitz", in Reden kam er wieder auf den Holocaust und die deutsche Schuld zurück. "Das Nachwirken der Geschichte in uns, in den Einzelnen, das machte auch seine frühen Texte über Auschwitz und die deutsche Schuld so mitreißend und stark. 'Seit Auschwitz ist noch kein Tag vergangen', schrieb er 1979 unter der Überschrift 'Auschwitz und kein Ende'. ... Die stärksten Stellen dieser frühen Rede handeln von der. 'Wir alle sind in Versuchung, uns gegen Auschwitz zu wehren. Wir schauen hin und gleich wieder weg. Leben kann man mit solchen Bildern nicht.' Aber man muss. Er muss. Es ist auch eine, die er hier vor seinen Lesern ausbreitet. Von einem, der weiß, wie groß die Kraft in ihm selbst ist, mit all dem, mit all der Dunkelheit nichts mehr zu tun zu haben. Er weiß es. Und er wehrt sich mit aller Kraft." Weitere Nachrufe schreiben Andreas Platthaus ( FAZ ), Barbara Möller ( Welt ), Christoph Schröder ( ZeitOnline ), Martin Oehlen ( BLZ ) und Stefan Gmünder ( Standard ). Die sammelt Reaktionen. Die-Sendeanstalten haben neben aktuellen Nachrufen auch einige Archivstücke online gestellt, hier zu finden in der Audiothek.Außerdem: Christoph Haas spricht für diemitüber ihren autobiografischen Comic "Ducks" . Sylvia Staude spricht in dermit Krimi- Schiftstellerin . Daniele Muscionico streift für die NZZ durch das Valle Onsernone, wo Max Frisch sich und seiner zweiten Frau einst ein Haus baute. Im "Literarischen Leben" der FAZ spricht Elena Witzeck mit der Schriftstellerin . Außerdem sprechen Nils Minkmar und Nicolas Richter mitüber die Bücher, die der Bundeskanzler gerne liest.Besprochen werden unter anderem"Eine Fliege kommt durch einen halben Wald" ( Tsp ), eine Neuauflage von"Anfrage" von 1960 ( taz ),"Jahr der Wunder" ( taz ),Debütroman "Liebewesen" ( taz ),undComic "Simone de Beauvoir - Ich möchte vom Leben alles" ( Tsp ), eine Ausstellung über Chris Ware im Cartoonmuseum in Basel ( NZZ ),"Vatermal" () sowieund"Thomas Bernhards Wien" ().