Was passiert, wenn man Russ:innen zu internationalen Wettkämpfen zulässt?



Fechterin #Kharlan 🇺🇦 schlägt #Smirnowa 🇷🇺15:7 und verweigert verständlicherweise den Handschlag. Dafür wird sie disqualifiziert (🤝ist verpflichtend) und Smirnowa sitzt 50min beleidigt auf der Bahn. pic.twitter.com/lGeb6qy0v1 - Мар'янка (she/they) 🇺🇦🏳️🌈💚 (@Meduselchen) July 27, 2023

Die Judaistin und Historikerinhat sich in ihrer Dissertation mit dem Phänomen der "" befasst, das keineswegs neu ist, wie sie im Interview mit Ralf Balke von der bekräftigt . "Immer wieder tauchten sie auf. Viele von ihnen zauberten dann auch Familienangehörige, die Auschwitz überlebt hätten, aus dem Hut, so wie Irena Wachendorff. Die Schoa nimmt in diesen erfundenen Lebensgeschichten oftmals eine zentrale Rolle ein." "Fake Jews" bedienen "oft", sagt sie mit Blick auf(unsere Resümees ), und das habe eine Menge mit "antisemitischen Reflexen zu tun. Fabian Wolff ist eigentlich. Je prekärer eine jüdische Identität ist, umso größer das Bedürfnis, die Erwartungshaltungen derjenigen zu erfüllen, die nur einen wie ihn als Juden akzeptieren."hatte neulich aus einer Perspektive als Außenseiterin derPartikularismus" vorgeworfen, während sie sich linken jüdischen "Universalisten" nahe fühlt, die die Muslime heute als am meisten diskriminierte Minderheit in Deutschland betrachteten und nicht mit "Holocaust-fixierten Deutschen" im selben Takt schwängen (unser Resümee ). antwortet in derund verteidigt, den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde: "Eva Menasse verübelt Josef Schuster, dass er nicht nur über diebesorgt ist, sondern auch über die israelfeindliche, den derzeitigen Liebling linker und linksliberaler Juden und Nichtjuden. Sie ignoriert, dass Juden nicht nur von Rechtsextremisten bedroht sind. Sie übersieht linksextremistische, islamistische sowie radikalpalästinensische Gefahren, die von Linken verniedlicht und dadurch legitimiert werden." Bereits gestern hattevon der Jüdischen Gemeinde in derauf Menasse geantwortet.Im Alter von 48 Jahren hat sich die chinesische Sängerindas Leben genommen, früh wurde sie von ihrer Mutter zur, ihre unglückliche Ehe und die neun gescheiterten Versuche einer künstlichen Befruchtung sollten aus der Öffentlichkeit ferngehalten werden, berichtet Franka Lu, die in ihrer-Kolumne grundsätzlich darüber nachdenkt, wie diein derLeben zerstören: "'Du musst nicht perfekt sein', so lautete der Tenor vieler Artikel zu Coco Lees Tod. Darin liegt auch ein Therapieversuch für eine hoch kompetitive Gesellschaft, die von Kindern Perfektion in jeder Hinsicht erwartet. Laut jüngsten Studien zeigenzwischen sechs und 15 Jahren."Die ukrainische Fechterinist vom Internationalen Olympische Komitee disqualifiziert worden, weil sie ihrer russischen Gegnerin nach gewonnenem Wettkampf den. Das IOC hatte den Russen die Teilnahme an den Fecht-Weltmeisterschaften erlaubt. Christoph Becker kommentiert inscharf: "Der Internationale Fechtverband, jahrelang vondurchgefüttert, disqualifizierte Olha Kharlan am Mittwoch. Sie hat die Disqualifikation mit ihrem großen, ehrenhaften Auftritt in Kauf genommen und ihre Olympiaqualifikation aufs Spiel gesetzt. Mehr kann sie nicht geben. Wie oft sich dieses Geschehen auf dem Weg nach Paris und bei Olympia dort wiederholen wird? Das IOC und Verbände wie die FIE nehmen Opfer wie das von Olha Kharlan in Kauf, damit sie der Weltim Sport verkaufen können. Eiskalt, zynisch und abstoßend."Hier die Szene, in der Kharlan ihrer Gegnerin den Handschlag verweigert: