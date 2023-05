George Benjamins "Lessons in Love and Violence. Foto: Herwig Prammer / Opernhaus Zürich

Großereignis in Zürich mitOper "Lessons in Love and Violence" . Angelehnt anGeschichtsdrama "Edward II." erzählt sie von Macht und Missbrauch, wie Marco Frei in der erklärt : Während das Volk hungert, vergnügt sich der König mit seinem Günstling Gaveston, bis beide vom Liebhaber der König grausam ermordet werden. Die sängerische Leistung sei überragend und Dirigentmache die Höĺlenfahrt geradezu körperlich spürbar, jubelt Frei. Und dann dann die Musik: "Benjamin ist ein Meister der Orchestrierung, der ohne austauschbare 'Deko-Klänge' auskommt; er zählt ohnehin nicht zu den Vielschreibern, die stets mit denselben Versatzstücken jonglieren. Benjamin sucht in seinem Schaffen immer schon nach sehr individuellen und bezwingenden Lösungen für jedes einzelne Werk. Er verfolgt dabei seit langem beharrlich, ohne irgendwelchen Moden und Trends zu erliegen. In seiner Musik hat der heute 63 Jahre alte Brite nie mit seriellen Techniken, Elektroakustik oder Geräuschaktionen gearbeitet. Daserreicht Benjamin durch die Erneuerung der Instrumentation und einen staunenswerten Umgang mit Klangfarben. Das mag er einst von seinem großen Lehrmeistergelernt haben, seine Lösungen aber sind ureigen."Katja Kolllmann berichtet in dervon der Reihe 10 Treffen , das im Rahmen des Theatertreffens ukrainischen und belarussischen Künstlern eine Bühne gibt. Besonders bedrückt erzählt sie vonPerformance "375 0908 2334 The body you are calling is currently not available": "Besonders bewegend ist der Teil des Textes, in dem er erklärt, dass man als Belarusse/Belarussin vongeplagt wird, weil es einem besser geht als anderen. Zum Beispiel: Man wurde (noch nicht) verhaftet, man wurde in der Haft nicht so schlimm gefoltert wie andere und vor allem, man ist im Exil in Sicherheit. Ein Schuldsyndrom, das bei Holocaust-Überlebenden das erste Mal umfassend analysiert wurde. Shugaleev erläutert, dass die Haltung, die er einnimmt, typisch ist für eine, die die in Belarus Verhafteten in der Regel über Stunden einnehmen müssen. Er illustriert das durch ein kurzes Video aus einem belarussischen Polizeigewahrsam und kommt nun auf dieim Titel seiner Performance zu sprechen: 375 ist die Landesvorwahl von Belarus, 0908 steht für den 9. August 2020, den Tag der Präsidentschaftswahl und den Beginn der Proteste, 2334 bezeichnet ein Gesetz in Belarus, nachdem Demonstrierende strafrechtlich verfolgt werden können. (Bis heute wurden so über 40.000 Belaruss*innen verurteilt.)"Besprochen werdenInszenierung von Verdis "Aida" an der Bayerischen Staatsoper (die bei-Kritiker Manuel Brugaufkommen lassen wollte: "Wieder so eine dieser "Ja mei geht scho"-Premieren, wie sie sich in München gegenwärtig häufen"),' Zürcher Inszenierung von Shakespeares "Sommernachtstraum" beim Berliner Theatertreffen ( Tsp ),düstere Oper "Dialogues des Carmélites" an der Wiener Staatsoper ( Standard ) und Heike Goetzes Bühnenfassung vonRoman "Spitzenreiterinnen" am Staatstheater Kassel ( FR ).