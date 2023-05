Buchautor

Anna Rabe

Anne Rabe, geboren 1986 in Wismar, ist Dramatikerin, Drehbuchautorin und Essayistin. Ihre Theaterstücke wurden mehrfach ausgezeichnet. Als Drehbuchautorin war sie Teil der Serie "Warten auf'n Bus". Seit mehreren Jahren tritt sie zudem als Essayistin und Vortragende zur Vergangenheitsbewältigung in Ostdeutschland in Erscheinung. Anne Rabe lebt in Berlin. "Die Möglichkeit von Glück" ist ihr Prosadebüt.