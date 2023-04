Im November läuft das Urheberrecht füraus - zumindest, was Micky Maus in der Darstellung seines ersten Auftritts im Cartoon-Klassiker "Steamboat Willie" (noch ohne Handschuhe!) betrifft, schreibt Anna Sophie Kühne in der. Für den Disney-Konzern ist das eine Herausforderung - und für Leute, die an Micky Maus nun Geld verdienen wollen, ohne an Disney Geld zu bezahlen, ein. Denn "das Lizenzgeschäft wirftab, die Produkte verschaffen Disney auf der ganzen Welt Bekanntheit - ohne dass das Unternehmen eine einzige Puppe, ein einziges Raumschiff oder Plüschtier selbst herstellen müsste. ... Weil für Disney daran so viel Geld hängt, wird der Konzern mit allen Mitteln versuchen, seinenan Micky-Maus-Merchandising auch in Zukunft durchzusetzen. Die genauen Regeln sind kompliziert. Eine 'Trademark' zum Beispiel kann, anders als das Urheberrecht, auf unbestimmte Zeit gelten. Eine Abbildung aus 'Steamboat Willie' auf einem T-Shirt könnte trotzdem erlaubt sein. Auch die Verwendung des Namens Micky Maus ist juristisch unter Umständen möglich, ohne dass Disney dafür Geld verlangen kann. Nur müssen sich die Hersteller dann vermutlich auf einenmit Disney gefasst machen." Hier Micky Maus' erster Auftritt im November 1928:Außerdem: Die oscarprämierte Multiverse-Groteske "Everything Everywhere All at Once" lässt Bert Rebhandl in einem-Essay neu übernachdenken. Besprochen werden' Groteske "Cocaine Bear" ( Tsp ), die-Serie "Transatlantic" überRettung von 2000 Jüdinnen und Juden vor dem Holocaust ( NZZ Welt ),"Die Kairo-Verschwörung" (online nachgereicht von der FAZ ),' "The Five Devils" ( FAS ), die-Serie "Beef" ( FAZ ), der aufgezeigte Papstfilm "Amen" ( FAZ ), die-Serie "Tender Hearts" ( taz ) und eine Sky-Doku über den Anschlag auf den BVB vor sechs Jahren ( Tsp ).