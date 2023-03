In der hat Philip Meier den Duft von "Zuckerwatte und Mashmallows" in der Nase beim Betrachten der Werke von, dem die Fondation Beyeler derzeit eine große Ausstellung widmet. Snacks und Süßigkeiten sind "" bei Thiebaud, kombiniert mit einer "Prise Melancholie": Er "hat sie zum Inhalt seiner Kunst gemacht - einer, die die Schaulust stimuliert. In 'Girl with Ice Cream Cone' scheint eine junge Frau umgehauen worden zu sein von derin ihrer Hand, für das sie bereits ihre Zunge in Stellung gebracht hat. Jedenfalls sitzt sie frontal und breitbeinig am Boden, dabei geht ihr Blick durch die Betrachter hindurch in die Leere, während diese ihre nackten Fußsohlen studieren können."Es war höchste Zeit für eine Soloschau der Malerin, immerhin eine der wichtigsten Vertreterinnen der Leipziger Schule, meint Ingeborg Ruthe () nach ihrem Besuch im Kunstmuseum Moritzburg . Das Thema der Künstlerin - der "Daseinskampf der Menschen zwischen politischen Mächten und Selbstbehauptung" ist schon im titelgebenden Schlüsselbild "Ich bin Du" von 1988 angelegt: "Die nackte Frau, der nackte Mann sind. Beide schmal, verletzlich, mit blasser Haut, tragen das Gesicht der Malerin, eben nur 33 Jahre jünger als heute. Sie halten sich an den Händen und blicken uns Betrachter unverwandt an, gleichsam beobachtend. Die Stadtansicht hinter dem merkwürdigen Paar lässt auf die Industrielandschaft von Leipzig-Plagwitz schließen. (...) 1988 war dieses Motiv noch eine, weil es vermeintlich westlichen Feminismus in den realen Sozialismus schleuste. Die Künstlerin zeigt sich inals Mann wie als Frau. Sie stellte also die vorherrschenden Geschlechterrollen in Frage."Außerdem: Obbei deroderin Hannover, die Reaktionen ähneln sich, schreibt Boris Pofalla in der: "Empörung bei Politikern und in den Medien, anhaltende Relativierung undin der eigenen Branche." Woher kommt diese Ignoranz? "Aus einerdes eigenen Tuns. Die Autonomie der Documenta wie von Bühnen oder von Ausstellungshäusern wird gern mit ihrer Einzigartigkeit und mit der daraus resultierenden gesellschaftlichen Relevanz begründet. Wer aber stellt diese Relevanz fest? Wenn die Kritik stellvertretend für die demokratische Öffentlichkeit versucht, einen Blick auf oder hinter die Bühnen zu werfen, dann wird das immer häufiger alsempfunden." In der schreibt Peter Richter den Nachruf auf den am Donnerstag im Alter von 79 Jahren verstorbenen Künstler und ehemaligen Paris-Bar-Betreiber. Weitere Nachrufe: Tagesspiegel . Museumsleiterwechselt von den Kunstsammlungen Chemnitz zur Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, meldet Ingeborg Ruthe in derBesprochen werden die Ausstellung "Muse oder Macherin" im Berliner Kupferstichkabinett ( taz ), die Ausstellung "Sorolla a través de la luz" im Palacio Real in Madrid () und die Ausstellung Images d´un monde en crise. Photographies 1931-1935" im Lütticher Museum Grand Curtius ( Tsp ).