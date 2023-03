Mohamedou Ould Slahi Houbeini wird nun doch NICHT daskuratieren. Dies teilte der Trägerverein InterKontinental e.V. in einer Pressemitteilung mit ( hier die Meldung in der FAZ). Man wolle verhindern, "dass durch die anhaltenden Diskussionen um den Kurator das Festival Schaden nimmt". Auf die Idee, dass die Berufung einesdas Festival von vornherein beschädigen würde, scheint man nicht zu kommen. Slahi, der sich bislang bedeckt hielt, spricht von "Cancel Culture", berichtet Sonja Zekri in der. Außerdem "habe die Festival-Direktorinihm in den vergangenen Tagen mehrfach nahegelegt,, so Slahi: 'Aber das wäre ein Geständnis gewesen, das konnte ich nicht machen.'" Auch sei nun "nicht ausgeschlossen, dass afrikanische Autorinnen und Autoren, die sich ohnehin jedes Jahr mit der erratischen und kulturfeindlichen deutschen Visa-Politik herumschlagen, Slahis Absetzung alsbegreifen. Proteste, sogar einder Autorinnen und Autoren seien in Vorbereitung, heißt es."Der rumänischdeutsche Schriftsteller ist gestorben. In den Achtzigern kam er mit Herta Müller nach Deutschland. Herbert Wiesner erinnert in deran Wagners Engagement in undogmatisch marxistischen, die er gemeinsam mit Johann Lippet, Anton Sterbling, Gerhard Ortinau, Ernest Wichner, Rolf Bossert, William Totok und anderen im Rumänien der frühen Siebziger gegründet hatte. "Eine Gruppe junger Schriftsteller wollten sie sein, die in der Nachfolge Brechts Literatur ernst und beim Wort nahm. Dieter Schlesak, der ältere Kollege, hat sie als 'Luxusdissidenten' verspottet, doch in der Ceauşescu-Diktatur warschon ein politisches Vergehen. Der Geheimdienst hat die jungen Männer verhaftet und verhört. William Totok kam ins Gefängnis. Rolf Bossert hat man den Kiefer zerschlagen. Sie hatten die 'Grenzen der Dichtkunst' überschritten; so lautete einer der Vorwürfe. Die Aktionsgruppe Banat wurde 1975 verboten. ... Zornig und witzig und traurig war Wagner schon in jenen Achtzigerjahren. Dann kam eine Wende in sein Leben, von der wir nicht wissen, wie weit Herr Parkinson daran mitgewirkt hat. Richard Wagners Denken driftete insab." Weitere Nachrufe schreiben Cornelia Geißler ( FR ), Jan Wiele ( FAZ ) und Gregor Dotzauer ( Tsp ).Weitere Artikel: Die in Deutschland lebende Autorin und Dokumentarfilmerin meditiert in einem-Essay überim Hinblick auf den Ukrainekrieg. schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Für die(online nachgereicht) wirft Gina Thomas einen Blick darauf, wie dasüber zukünftige Bedrohungsszenarien nachdenken lässt. Michael Martens schreibt in dereinen Nachruf auf den SchriftstellerBesprochen werden unter anderemLyrikband "schlafbaum-variationen" ( ZeitOnline ),"Jack" ( Zeit ),"Grenzfahrt" ( Welt ),Poetikvorlesung "Wir hätten uns alles gesagt" () und"Im Herzen eines goldenen Sommers" ().