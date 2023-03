Gespannt verfolgt Gloria Reményi, wie die gestandenen italienischen Undergroundmusikerinnenundsich auf ihrem Album "Suono in un tempo trasfigurato" erst in die experimentellen Soundwelten derversenken und mit einem Soundtrack für die Experimentalfilme von Maya Deren wieder auftauchen. Die "rituelle, gar obsessive Wiederholung von soghaften Klangmustern erscheint als musikalische Übersetzung der assoziativen und doch minutiös choreografierten Bewegungen von Derens Filmfiguren." Dabei "machen sich Bono und Burattini die Fähigkeit der US-Filmemacherin zu eigen, einezu verwandeln. Denn die minimalistische Instrumentierung ermöglicht es ihnen, reduzierte Klangwelten zu entwerfen und deren Resonanzräume elegant auszuloten - genau wie Deren auf eine leicht zu bedienende 16-mm-Handkamera setzte, um den filmischen Raum dynamisch zu erkunden und die sich darin bewegenden, oft tanzenden Körper einzufangen."Die, "die vielleicht wütendste Band" Großbritanniens, meldet sich mit "UK Grim" zur Freude vonJens Uthoff auf dem Parkett zurück und einmal mehr gelingt es den beiden Musikern mustergültig, "", zumal schon der Albumtitel "eine treffende Epochenbeschreibung für zukünftige Historiker werden könnte." Aufs Neue "liefert Fearn stumpfe Beats und garniert sie mit minimalistischen Samples, Williamson rattert dazu seine atemlosen Rants: Eingegen die soziale Schieflage. ... In ihrem unversöhnlichen Brodeln ähneln die Mods von Ferne den Goldenen Zitronen in Deutschland: Man muss nur ein Album dieser Bands hören und bekommt einen guten Eindruck davon,im Staate."lerin Kerstin Holm lässt sich von dem mittlerweile in Deutschland lebenden Musikerüber die bedrückenden Gewaltverhältnisse inerzählen, die er als Dissident über sich ergehen lassen musste, die er aber auch mit einem beeindruckenden Maß an Straßen-Cleverness durchstand. Einekomponierte er in der Haft auch: "Es ist ein filmmusikalisches Orchesterstück, das mit, strengem Fugato und dräuenden Clustern die Hafterfahrung sublimiert und von der Düsseldorfer Neuen Philharmonie uraufgeführt werden soll. Vogelgleiche Flötenmelismen klingen wie eine Hommage an seine Frau, die Flötistin Asia Safikhanova, deren- und der Mithilfe zahlreicher engagierter Menschen in Deutschland, Belarus und Russland - Antipov seineverdankt."Weitere Artikel: "Für einen Akt der Bevormundung" des Publikums hält es Michael Hesse im-Kommentar, sollte die Frankfurter Politik das-Konzert tatsächlich unterbinden. In Berlin, wo Waters in der komplett privat geführten Mehrzweckhalle am Ostbahnhof auftreten wird, hat die Politik indessen ohnehin keinen Hebel, kommentiert Christian Schröder im: "Hier wäre die beste Lösung, dass." Überhaupt, was diese Mehrzweckhalle betrifft: Konstantin Nowotny ärgert sich imdarüber, dass immer mehr Konzerthallen nachbenannt sind. Wolfgang Schreiber () und Frederik Hanssen () blicken auf das Programm der neuen-Leiterin. Livia Sarai Lergenmüller besucht den Rapperfür denin dessen Studio. Birgit Schmid denkt in derüberund dessen mitunter tiefenschmierigen Texte nach. Im porträtiert Karl Fluch den Teenie-Star. Elmar Krekeler erinnert in deran den Musikgelehrten, der das Berufsbild des Konzertmeisters prägte, wenn nicht gar erfand.Besprochen werden' Auftritt in Wien ( Standard ), ein Konzert derund Standard ), das neue Album von taz , mehr dazu hier ),neues Album "Memento Mori" (das Album zeigt "eine Intensität und Dringlichkeit, die dieser Band zuletzt kaum noch jemand zugetraut hätte", schreibt Max Dax in der) undneues Album "Oh Me Oh My" ("ein Album des Jahres", ruft Christian Schachinger im).