Arabella in der Deutschen Oper Berlin. Bild: Thomas Aurin.





Sabine Devieilhe in "Les Mamelles de Tirésias". Foto: Vincent Pontet

Szene aus Johnsons "Jahrestagen". Foto © Rolf Arnold

Auch wenn für Udo Badelt imeinige Fragen zur Strauss-Oper "" offenbleiben, lobt er die Bemühungen des Regisseurs, "dreieinhalb Stunden mit üppig blühendem Strauss-Sound" auf die Bühne der Deutschen Oper zu bringen, "mit einem, der bei allen Kalorien eine gewisse Schlankheit bewahrt, der nicht alles zuckrig zukleistert. So eine Balance ist beim späten Richard Strauss gar nicht so einfach zu finden." In dem Vexierspiel um Liebe, Geschlecht und Rollenbilder "fangen diean zu erodieren wie Sandskulpturen während eines Gewitterschauers", was allerdings nicht allen im Publikum gefällt. Es gibt Buhrufe, lesen wir. In derist Helmut Mauró zwiegespalten: Einerseits erscheint ihm die Regie einfallslos und zu pathetisch. Doch dann blitzt ein "Gender-Rührstück vom Feinsten" auf, "das zeigt, wie menschlich es zugehen kann, bevor das Spielerische".-Kritikerin Judith von Sternburg lernt : "Ironiefreies, aber gutgelauntes Liebesglück ist möglich."Beglückt zieht-Kritiker Reinhard Brembeck durch die Pariser Opernhäuser. Gar nicht fassen kann er, was ihm das Pariser Théâtre des Champs-Élysées präsentiert: die schräge Kurzoper "Les Mamelles de Tirésias" vonund, in der die Frage geklärt werden soll, ob Frauen oder Männerhaben: "Diese Minioper ist hinreißend, überwältigend, doppelbödig, rasant. Warum wird sie so gut wie nie gespielt? Vielleicht, weil es dafür einebraucht, aber die gibt es eben weltweit nur einmal. Es braucht auch ein genauso geniales männliches Gegenstück, im Text schlicht 'mari' (Ehemann) genannt.u sing-albert hinreißend den 'mari', der, von Thérèse verlassen, komisch wutentbrannt zur Frau wird und als Mutter an einem Tag 40 049 Kinder gebärt. Die ihn, Marketing ist alles, im Gegensatz zu allen anderen kinderreichen Existenzen, reich machen. Kein Wunder, dass der im Stück und erst recht im Finale zu hörende Aufruf an die Franzosen 'faites des enfants', macht Kinder, penetrant wiederholt wird. Ist das?"





Fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes kommenmonumentale "Jahrestage" in einer Inszenierung vonim Schauspiel Lepizig zum ersten Mal auf die Bühne: Andreas Platthaus zeigt sich in dernicht ganz einverstanden mit der Praxis, das Leben Gesine Cresspahls im Jahr 1967 mit Beatles-Musik zu unterlegen. So "bekommt Johnsons Roman in Leipzig den Charakter einesverliehen, während seine literarische Bedeutung doch darin liegt, die Gemeinsamkeiten repressiver Strukturen in den unterschiedlichen ideologischen Systemen erzählerisch vermittelt zu haben. Das leistet Mahlers Inszenierung gerade nicht, und eine Nummernrevue ist auch kein Montagekunstwerk à la Johnson." AuchMatthias Schmidt befällt das Gefühl , "als habe bereits das Eindampfen des enormen Stoffes so viel Energie gekostet, dass keine Kraft mehr blieb, denherauszuarbeiten".Besprochen werden außerdemTheatercollage "Ich hab die Nacht geträumet" am Berliner Ensemble ( taz ) und das Anatomiestück "Katharsis" des Regie-Duosim Wiener Akademietheater ( Standard