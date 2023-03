Genial: Cate Blanchett als Genie in "Tár"



Todd Fields "Tár" mit Cate Blanchett als Meister-Dirigentin, die auf Abstand zu woken Ideen geht und ihre Macht missbraucht (hier unser erstes Resümee), zählt für FR-Kritiker Daniel Kothenschulte wie Ruben Östlunds Cannes-Gewinner "Triangle of Sadness" zu jener Sorte Film, die derzeit vielleicht das Kino rettet - einfach, weil sie kontrovers genug sind, dass man sie gesehen haben muss, um mitreden zu können: "Ähnlich Östlunds Satire 'The Square' zielt dieser Film auf einen elitären, scheinheiligen und von kommerziellen Interessen bestimmten Kulturbetrieb, der Verfehlungen begünstigt." Dabei "zieht Field immer wieder verfremdende Register, die das Vertraute anders klingen lassen. Oder eine Atmosphäre dario-argento-haften Horrors streifen. ... Dass sich Blanchetts Filmfigur vor unseren Augen scheinbar unaufhaltsam in eine überwirkliche Disney-Schurkin verwandelt, ist nur ein weiterer Verfremdungseffekt. Man kann sich an Stanley Kubricks 'Eyes Wide Shut' erinnert fühlen, so virtuos ist der Umgang mit Details - gerade, um uns die Grenze zum Irrealen übersehen zu lassen." Perlentaucher Jonas Nestroy sieht in dem Film eine Kritik am Geniebegriff, dem sie dennoch verfallen ist: "Wie Tár vor Mahler, verbeugt sich auch Field vor jenen, die als Meister der Filmkunst gelten, macht sie immer wieder für kurze Zeit zur unverkennbaren Dominante: einmal das Spirituelle Apichatpong Weerasethakuls, manchmal eben das Faunische eines Andrei Tarkowski, das Unheimliche Michael Hanekes und immer wieder die erhabene Räumlichkeit Stanley Kubricks. Dass Field dem augenscheinlich nicht entkommt, worauf er kritisch blickt, zeigt an: Ganz so einfach will es sich 'TÁR' mit seinem Angriff auf ein scheinbar überholtes Projekt nicht machen." Weitere Besprechungen in taz, NMZ und Standard.

Lebensecht gespielte Figuren im Kultfilm in spe: "Sonne und Beton"

David Wnendt hatComing-of-Age- Roman "Sonne und Beton" über eine Meute 16-Jähriger im Rekordsommer 2003 in der Berliner Gropiusstadt verfilmt.-Kritiker Daniel Kothenschulte hatte viel Freude daran: "Es gibt keine Helden, es gibt auch keine Antihelden, es gibt nur. Selbst wenn einige von ihnen wenig Gutes mit sich und dem etwas schmächtigen Protagonisten Lukas anzufangen wissen, von dem sie Schutzgeld erpressen und den sie verprügeln, bleiben sie doch immer menschlich. ... Eine solche Seltenheit von einem Coming-of-Age- und Großstadtfilm dürfte sich recht schnell zummausern." Auch Annett Scheffel von derist hin und weg: "Besonders die Dialoge sind - dank Lobrechts Beteiligung - authentisch und stets angriffslustig., du Hurensohn, ich ficke deine Mutter, Scheiß Opfer-Deutscher, du Missgeburt - das ist der Ton in dieser Welt. Und das ist wichtig: Denn Sprache ist nicht nur vulgär, sie ist Experimentierfeld und, in der Posen geübt und Grenzen ausgetestet werden."Reformen bei der"sind nach der Berlinale nötiger denn je", findet Andreas Busche imin Bezug auf das Debakel, dassvon der Berlinale-Jury ausgezeichneter und von Kritik wie Publikum gefeierter "Roter Himmel" der Jury der Filmakademie nicht einmal eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis wert gewesen ist. "Diebei der Vergabe der Lolas, die - wenn man ehrlich ist - primär die Existenz der Deutschen Filmakademie rechtfertigt, steht schon lang in der Kritik. Dassdazu verwendet werden, dass eine Branche dieses Geschenk, ist schwer vermittelbar. Und in Deutschland auch einmalig. Forderungen nach einerwurden schon unter Roths Vorgängern abgebügelt."Weitere Artikel: In der bekräftigt Jan Brachmann seinen Kollegen Simon Strauß in dessen Trauer ( unser Resümee ): Schade, dass die BerlinaleDokumentarfilm "Demminer Gesänge" abgelehnt hat. In der stimmt Peter Huth auf die neue Staffel der Star-Wars-Serie "" ein.Besprochen werden"Return to Dust" ( SZ ), der dritte Teil des "Rocky"-Spinoffs "Creed" ( SZ Tsp ),' "Aftersun" ( NZZ ), die DVD-Ausgabe von"Ray Donovan: The Movie" ( taz ), die neue Staffel der Mockumentary-Sitcom "Abbott Elementary" ( ZeitOnline ), Außerdem erklären die SZ-Kritikerinnen und -Kritiker, welche Filme sich diese Woche wirklich lohnen.