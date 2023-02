Bromance im Kriegskeller: Sean Penns "Superpower"

Hallo wach für den Wettbewerb: "Disco Boy" von Giacomo Abbruzzese

Es war ein Coup: In der Nacht des russischen Angriffs auf die Ukraine befand sich auchin Kiew, der eigentlich nur gekommen war, um fürein Porträt überzu drehen. Sein im Lauf des Jahres 2022 ergänzter Film "Superpower" hatte nun Weltpremiere auf der Berlinale. Mit diesem Film finde die "Berlinale am zweiten Tag ihren Ton", schreibt Philipp Bovermann in der: Es ist ein." Hollywood-Star und Kriegspräsdient - diese "Begegnung hatte einen kulturellen Aspekt, denn hier trafen zwei Männlichkeitskulturen aufeinander, die viele Parallelen erkennen ließen", schreibt Bert Rebhandl in der. Tiefere Erkennntisse sind allerdings nicht zu holen: "Der hektische Duktus von 'Superpower' lässt ohnehin niemals zu, dass ein Thema so weit vertieft würde, dass man auch wirklich verstehen könnte, worum in der Ukraine tatsächlich gerade gekämpft wird. Nämlich um."Penn "baut eine echte 'Bromance' zum Porträtierten auf", schreibt Andrey Arnold in der, der sich allerdings etwas mehr Erkenntnisse gewünscht hätte. Der Film sei "nicht auf Substanz aus", schreibt Andreas Scheiner in der, "sondern auf den". Stimmt ja alles, findet auch Barbara Schweizerhof in der: In den Händen eines erfahrenen Dokumentarfilmers wäre hier noch mehr zu holen gewesen. Aber "es ist fast zu leicht, sich über Sean Penns Eitelkeit zu mokieren. Alles geschenkt. In Wahrheit reicht das Drumherum, das zufällig Mit-ins-Bild-Gekommene, die Seitenblicke derer, die auch mit drauf sind, um aus 'Superpower' einzu machen."-Kritiker Daniel Kothenschulte hingegen ist offen verärgert über diesen Film und die Berlinale, die hier in alte Muster zurückfalle: Mittelmäßige Filme einladen, um Starpower auf den Roten Teppich zu bringen. Denn an sich entspricht dieser Film "jener Sorte Dokumentarfilm, die man im Fernsehen schon nach ein paar Minuten aufgrund derund einerabschalten würde."Vielleicht läuft ja doch im Forum der bessere Ukraine-Film? Dort zu sehen ist jedenfalls' und"In Ukraine", Dokument einer Reise vom Westen in den Osten des Landes im Jahr 2022. "Am Anfang, ganz im Westen des Landes, ist der Krieg sehr weit weg", schreibt Christiane Peitz im. Doch die Reise geht weiter "bis das Regie-Duo mit Soldat:innen im Wald hockt, wo Schüsse und Bomben fallen." Dieser "meist stille, aber eindrückliche Dokumentarfilm verzichtet auf jegliches Interview, und auf Protagonisten. Vielleicht bringt 'In Ukraine' einem die Menschen in den Kulissen des Krieges gerade deshalb so nahe. Als Zaungast registriert man, in der Provinz und Metropolen, wenn sie dem Krieg Alltag, Weiterleben, Normalität abtrotzen."Andreas Kilb zieht in derein erstes Zwischenfazit des Wettbewerbs, "in dem in diesem Jahr viele Filme laufen, die mitundihre Sujets in den Griff zu bekommen versuchen". Das gelte auch für Giacomo Abbruzzeses Debütfilm "Disco Boys", dem es trotz starker Bilder an einer Idee fehle. AuchThekla Dannenberg sieht den Wettbewerb bislang auch nicht so richtig in Fahrt kommen. Aber immmerhin verpasse Abbruzzeses "Disco Boys" ihm einen dringend benötigten "": Der Film erzählt von einem belarussischen Flüchtling in der Fremdenlegion (), der in Nigeria in Scharmützel gerät, wo eine Befreiungsbewegung die Petrol-Industrie zum Teufel jagen will. "In dem hochaufgeladenen Film ist alles Energie, Lebenshunger und dunkle Poesie", lobt Dannenberg. Für die bespricht Arabella Wintermayr den Film.Und noch etwas Technisches zur Berlinale: Dort muss man sich jetzt als akkreditierter Journalist für alle Vorstellungen (kostenlose)ziehen. Damit geht jede Spontanität flöten, bemerkt ein ungehaltener Peter Körte in der. Zumal derdroht, wenn man mehr als zwei Tickets verfallen lässt. "Abgesehen davon, dass nunist, wer welche Filme gesehen (und gemieden) hat, dass sich auch keinerlei Angaben zum Datenschutz finden, schafft das ein Problem, das es vorher gar nicht gab. Dass man auf einem Festival leicht mal eine Vorführung verpasst, weil ein Gespräch länger dauert, weil man sich in letzter Minute für einen anderen Film entscheidet, ist doch bekannt. Ohne Buchung und Stornopflicht wäre das nicht der Rede wert. Kommt einer zu spät, bestraft ihn oder sie das Leben, und kein Platz muss leer bleiben; jetzt."Weiteres vom Festival: In derüber ihren Film "Im toten Winkel". Christiane Peitz berichtet imvomdes Festivals. Jan Künemund vom sieht auf dem Festival. Gunda Bartels porträtiert für dendie Schauspielerin. Weitere Texte vom Festival im Laufe des Tages in unserem Berlinale-Blog. Außerdem liefertkontinuierlich Kurzkritiken und längere Texte vom Festival. schickt SMS vom Festival. 