Ralphie ist ein: Seit er seinen Job verloren hat, kutschiert er die Leute in seinem Wagen durch die verödete Industriestadt im kalten Norden Amerikas, ohne damit recht über die Runden zu kommen. Und alle trampeln auf ihm herum. Wenn er eine Sekunde zu lange in den Rückspiegel blickt, beschimpft ihn die stillende Mutter auf dem Rücksitz als Psycho. Wenn er beim Krafttraining einen Blick auf die Muskelberge schwarzer Männer riskiert, machen sie sich über ihn lustig. Ob er Lust habe? Wenigstens bemerken sie nicht, wie er heimlich Selfies von sich undmacht. Wenn er seine schwangere Freundin von der Arbeit abholt, nölt sie ihm die Ohren voll. Ihre Chefin verlangt von ihr mehr Freundlichkeit gegenüber Kunden. "Dann lächel eben und beschwer dich nicht. Sei froh, dass Du so einen guten Job hast." Selbst der Weihnachtsmann vor dem Supermarkt wichst ihn an.sieht wieder aus wie Mark Zuckerberg, und er dampft vor Frustration und Aggression. Er ist derEin Freund führt Ralph in den Kreis eines wohlhabenden Charismatikers ein, derum sich schart. Die Väter haben sie im Stich gelassen, die Müttern nicht genug geliebt, die Frauen haben sie schikaniert und die Freundinnen verlassen. Doch beilernen sie, sich das nicht mehr bieten zu lassen. In der Männerrunde finden sie zu ihrem wahren, von Frauenwünschen unverstellten Ich zurück: "." Für Ralph hält Dad Dan geradezu eine Offenbarung bereit: "In Dir steckt tiefe Schönheit. Du besitzt eine kataklysmische Kraft, die schaffen und zerstören kann." Ein tiefernster Adrien Brody gibt mit sonorer Stimme und behaglichem Rollkragenpullover den beständigen, weisen Ersatzvater, unter dessen Schutz sich alle nur zu gern begeben. Er tröstet sie, er gibt ihnen Zuversicht, er führt sie aus der, die für sie nurbereit hält. Aber keinen Respekt! Er lehrt sie auch beten: "Ich entdeckte das Feuer, jetzt hole ich es mir zurück. Ich entdeckte den Stahl, jetzt hole ich ihn mir zurück. Ich entdeckte die Sonne, jetzt hole ich sie mir zurück." Die Typen haben zwar alle das Mindset von Incels, aber sie legen Wert darauf, dass sie aus freien Stücken enthaltsam sind. Am Abend tanzen alle Pogo.Durch die Kälte der Welt jagt Regisseurden armen Ralph hin und her wie eine Flipperkugel. Abgestoßen vom Frauenhass derkehrt Ralph zu seiner Freundin zurück, nur um genervt von ihrem Gezeter wieder unter Dad Dans Fittiche zu flüchten. Weihnachten droht, das Kind kommt, und die Freundin singt an der Krippe "Sweet Nothing". Wie zu erwarten, dreht der vom Leben gefickte, von Testosteron und Pillen aufgeputschte Ralph durch.In seiner wüsten Männerfantasie verwirbelt der südafrikanische Regisseur Groteske, Drama und Action, man weiß nie ganz, wo er hin will. Die Härte von"Taxi Driver" hat der Film nicht, auch nicht die Unergründlichkeit. Im Gegenteil: In allen psychologischen Facetten deutet Trengove die Deformiertheit seines Helden aus, keine Metapher ist ihm dabei zu unsubtil. Und filmisch greift er ausgerechnet auf eben jenezurück, die er mit seiner Geschichte eigentlich in Frage stellt: Mit einem donnernden Soundtrack und maximaler Distanzlosigkeit in den Bildern hämmert er einem die Geschichte rein, bis man erschlagen im Sitz niedersinkt und nur noch nicken kann: Ja, sehr vielschichtig das Thema. Dass Trengrove seinem verzweifelten Gewaltmenschen am Endezur Seite stellt, ist immerhin eine zarte Geste.