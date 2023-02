Anne Hathaway und Peter Dinklage in Rebecca Millers "She came to me"

Mit ihrem lang erwarteten Aufschlag zur Reform der unser Resümee ) bestimmtdie Debatten zum Beginn derDer Reformdruck ist ja auch akut: In der ZeitKatja Nicodemus durch den wahnwitzigen Förder-Irrgarten, in dem Filmproduktionen quer durchs ganze Land reisen müssen, um in München spielende Szenen wegen der Förderkohle in Bielefeld zu drehen, während erfolgreiche Filmschaffende mit jedem Film mühsamst bei Null anfangen müssen und am Ende ohnehin jeder Film so niedrig budgetiert ist, dass erist. Claudius Seidl in derfreut sich nach Roths Vorschlägen jetzt schon auf die Eiertänze, wenn künftig der Ruf nach mehr Diversität an der gesellschaftlichen Wirklichkeit abprallt: Ein Film über die Clanmafias in Neukölln, aber ohne sexistische Sprüche und bitte auch ohne Verbrenner-Karren? Oh weh. "Man kann sich fragen, ob das ganze System nicht auf der falschen Annahme beruht, dass die Kinogänger noch immer auf dem Stand von vor 15 Jahren seien - obwohl dochin die Serien ausgewandert sind. Man kann sich erst recht fragen, ob, wennden deutschen Film immer weniger bedeutend haben werden lassen, man es mal mit dem Gegenteil probieren sollte:. Mehr, mehr Kommerz, mehr Wettbewerb. Am Ende bringen solche Verhältnisse auch wiederin der Tradition von Schlingensief und Achternbusch hervor."Für keine gute Idee hält es Tobias Kniebe in der, ausgerechnet auf der Erfolgswelle der deutschen Netflixproduktion "Im Westen nichts Neues" den Streamer mit eineran die Kandare zu nehmen. Der deutsche Film ist vielleicht ja doch besser als sein Ruf, scheint Hanns-Georg Rodek von derzu denken - viele Turbulenzen in der aktuellen Debatte haben für ihn wohl eher mit der Tradition des Hasses der Deutschen auf den deutschen Film zu tun.bei einer Tagung im Vorfeld der Berlinale gehaltene Keynote zur Lage des deutschen Films: Kommt mal bitte alle wieder, ruft er seiner Branche zu. Denn Film "will und ist etwas ganz anderes. Film ist nicht Inhalt-Transfer sondern geformte Erzählung.. Ich sehe das, was ich mit Film meine, als einean." Doch in der Realität gehe jedes Drehbuch "in 17 Fassungen, wird um- und umgedreht, und vor allem: jeder Funktionär aus der 3. Reihe darf auch zur 17. Fassung nochmal seinen Senf geben. Viel zu viele Mitredner wetzen an jeder Figuren-Charakterisierung oder Story-Wendung oder auch mal Einzelszene oder Dialog ihr Messer, um zu schlachten, wasist, was nicht vorhersehbar ist, und um all das zu verhindern, wo sich Unberechenbares plötzlich Bahn bricht und den Zuschauer verwirren, verstören, abstoßen könnte. ... Content-Denken und vor allem - ja - Content-Handeln greift in seinerden Kern des Filmischen an,."Aber wie steht es denn konkret um den Nachwuchs? Auf der Berlinale ist dafür die Sektion "Perspektive Deutsches Kino" zuständig, deren Programm sichMichael Meyns angesehen hat. Wobei: Nachwuchs? "Dieser Begriff ist dehnbar: Etliche der Regisseur:innen sindund würden wohl in kaum einer anderen Branche als Nachwuchs durchgehen. Aber die Strukturen des deutschen Films sind". Und wenn man in diesen Filmen "etwas vermisst, dann ist das, ein Ausbrechen aus den Konventionen.muten viele der Filme an, bewegen sich in den Bahnen ihrer jeweiligen Genres und Sujets, zeigen schon, die das deutsche Kino meist hat, in der es aber oft auch feststeckt, ja, es sich allzu gemütlich eingerichtet hat."-Kritikerin Gunda Bartels hingegen sah in der "Perspektive" mit regem Interesse einen Dokumentarfilm aus dem Video-Material des im Hambacher Fort verstorbenen Aktivisten und Filmstudentenund





Ein Eröffnungsfilm wurde auf der Berlinale im übrigen auch noch gezeigt:Großstadtbeziehungsfilm "She Came to Me" über einen Komponisten in der Schaffenskrise. Der ziemlich unzufriedene-Kritiker Andreas Kilb sah "viel" über die Leinwand fließen und ist froh, dass dieser außer Konkurrenz laufende Film der Jury gar nicht erst vorgelegt wird. Auch-Kritiker Philipp Bovermann windet sich zuweilen vor Schmerzen angesichts wehleidiger Kitschangebote und warmer Lebensweisheiten. "darf immerhin ausgiebig verzweifelt gucken", schreibt Tim Caspar Boehme, dem dieser Film viel zuist, um seine Figuren zum Leben zu erwecken. Den versprochenen Neustart des Festivals sucht auch-Kritiker Andreas Busche in diesem Film vergebens: Dieser stehe doch deutlich eher für "die Sorte von Hollywoodkino, die dem Festival zum Auftaktbeschert, welche die glamoursüchtigen Berliner:innen zufriedenstellt". Immerhin ist der Cast hübsch anzusehen. "Man kann Millers Film alsfesthalten, die die Fallhöhe noch nicht zu hoch ansetzt, aber schon malsendet." Cornelia Geißler erzählt den Lesern der, wer Rebecca Miller ist.Der Film "landet konventionell in seichten Gewässern", schreibt auch Thekla Dannenberg im. Sie bleibt aber frohen Mutes, denn derbietet schließlich auch ein: "Junges Kino muss nicht zwangsläufig ein Zeichen von Zweitklassigkeit sein. Wenn es gut für Chatrian und die Berlinale läuft, werden die vielen jungen und unbekannten Namen im Wettbewerb nach den Jahren von Kino-Krise und Pandemie einenmarkieren."In der kann sich Harry Nutt nicht vorstellen, dass die Berlinale alsallzu viel gegen dieausrichten kann: "Die Hoffnung auf die Wirkung künstlerischer Gegenreden oder ästhetischer Interventionen fällt angesichtsgering aus. Was hat die Berlinale zum russischen Krieg gegen die Ukraine anderes aufzubieten als einengegen die Zerstörung des Kulturlebens in Kiew, Charkiw und anderswo sowie filmische Reaktionen auf die obszöne Ausübung der Gewalt? Eins der vorrangigen Ziele des russischen Krieges ist die Auslöschung der ukrainischen Kultur. Dagegen drohen Filmbilder und die Stimmen des Protests."Und: Katrin Doerksen reicht imden Berlinalegängern Tipps für den Ticketkauf. Andreas Busche porträtiert imdie Berliner Regisseurin, deren Film "Im Toten Winkel" auf dem Festival läuft. Im empfiehlt Fabian Tietke die japanische Science-Fiction-Sause "Shin Ultraman", die in der "Woche der Kritik" läuft. Barbara Schweizerhof wirft in dereinen Blick auf diedes Festivals, die sich diesmal dem Thema "Coming-of-Age" widmet.Außerdem:wäre gut beraten, sich malzu zeigen, findet Adrian Hortin im-Kommentar. Dazu passend: Die Nachricht, dass "" neu verfilmt wird, lässt Christian Schachinger vomnostalgisch ans Hinterkofkino seiner Jugendtage denken. Dirk Peitz spricht fürmit der Schauspielerin, die in der neuen (in Welt und FAZ besprochenen) Serie "A Thin Line" eine Klima-Aktivistin spielt. Für die rekonstruiert Martin Scholz das Zerwürfnis zwischen dem Bestseller-Autorund dem, das dessen Besteller "Der Schwarm" in den Augen des Autors sehr unbefriedigend adaptiert hat. Nachrufe aufschreiben Jürg Zbinden ( NZZ ), Fritz Göttler ( SZ ) und Harry Nutt ( BLZ ). Besprochen werden Rosa von Praunheims von der ARD online gestelltes Rex-Gildo-Biopic "Der letzte Tanz" ( taz ),"Knock at the Cabin" ( Filmfilter ) undDokumentarfilm "Vogelperspektiven" ( SZ ).