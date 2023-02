Im-Gespräch fordern undmehr und bessere Rollen für. Reinecke geht es "auch um Sensibilisierung. Welche Altersbilder sind in unserer Gesellschaft sichtbar? Wir leben in Deutschland in einer offenen Gesellschaft, aber die zweite Lebenshälfte wird gerne. Wie viele Menschen über 50 siehst du auf einem Plakat, siehst du irgendwo abgebildet, siehst du als role model? Es gibt sie nicht., ein Viertel der Gesellschaft, werden nicht abgebildet. ... Die fiktionalen Rollenangebote für Frauen in der zweiten Lebenshälfte stimmen alle nicht mehr. Frauen sind nicht mehr nur Ehefrauen, bis sie in die Grube gehen. Wir brauchen Geschichten, die anders erzählt werden,."In der empfiehlt Martin Walder die Zürcher Filmreihe "As Time Goes By" übervonüberbis zur. Letztere ist eine "Spezialistin für Langzeitstudien, mitunter auf. Nach der Premiere von 'René' (2008), dem Porträt eines, dessen Leben bald nur zwischen dies- und jenseits von Knastmauern pendelt, musste sie ihre eigene Rolle reflektieren: Durch den Film ist der Mann zurgeworden. Man bleibt im Briefkontakt, sie hat René mit Büchern versorgt, später sogar einer Kamera (die er für Pornos missbraucht). Er beginnt zu schreiben, wird publiziert, gewinnt an Statur, schafft es als 'asozialer Intellektueller' (Třeštíková) schließlich in Tabloids und in Talkshows, wo er rasch weiß, wie man Pointen setzt. Mehrere Frauen wollen ihn retten. ... Der Folgefilm 'René - The Prisoner of Freedom"' (2021) hat sich aufgedrängt; er führt. Immerhin scheint es dem Mann zwischen Freiheit und Knast zu gelingen, sich als eine Art Sisyphus im Sinne Camus', den er zitiert, zu akzeptieren."Außerdem: Hanns-Georg Rodek erinnert in deranScience-Fiction-Film "Alphaville". Valerie Dirk porträtiert im, die beim Wiener Opernball zu Gast ist.Besprochen werden"Magic Mike: The Last Dance" ( critic.de ),undSF-Coming-of-Age-Film "Gagarine" ( Standard ), die in der ARD-Mediathek gezeigte-Serie "Tage, die es nicht gab" ( FAZ ) und ein neuer "Ant-Man"-Superheldenfilm ( taz SZ ).