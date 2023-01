Sozialrevolutionäre oder Wutbüprger? Büchners "Leonce und Lena". Foto: Arno Declair

WennGeorg Büchners "Leonce und Lena" am Deutschen Theater in Berlin inszeniert, dann natürlich nicht als ironisch-romantische Komödie, sondern als, die dem Publikum Kriegserklärungen einprügeln, stöhnt Peter Laudenbach in der: "Was klingt wie aktuelle Wutbürger-Ausbrüche gegen angebliche 'Volksverräter' in den Parlamenten, stammt aus Büchners Vormärz-Kampfschrift 'Der Hessische Landbote', einem revolutionären Manifest gegen die Herrschaft der Fürsten. Dass Büchners Parolen mit gleichem Aggressionspotenzial, in zeitgenössischer Lesart aber mit exakt umgekehrtem politischem Vorzeichen, ist die erste Irritation, die Rasches Inszenierung bereithält. Allerdings verweist sie auch auf das grundlegende Problem seines archaischen Theaters, dem es immerund nie um historische Genauigkeit geht: So wird aus einem demokratischen Manifest eine antidemokratische Wutbürger-Parole, Hauptsache heftig. Dieist in Rasches Theater für jede politische Codierung nutzbar."In dersah Kevin Hanschke dagegen drei Stunden: "'Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag', schreit der Chor. 'Das Volk aber liegt vor ihnen.' Unwiderstehlich inszeniert Rasche den Zynismus, die Langeweile und den Hedonismus des Adels und die gleichzeitige Hoffnungslosigkeit der Bauern, diewerden." In der sieht Katharina Granzin auch die Stärken der Inszenierung, warnt aber: "Diese Ensembleszenen, und darin liegt die größte Herausforderung bei der Rezeption dieses Theaterabends, pflegen sich klanglich aufzubauen wie ein akustischer Tsunami. Immer wieder wird es. Die Inszenierung wird musikalisch live begleitet von vier MusikerInnen, deren elektronische Sounds den Puls des Geschehens bilden. In jenen Momenten, da die Menschen auf der Bühne sich als skandierender, marschierender Chor zusammengefunden haben, steigern sich Sprache und Musik zu einem."Weiteres: Die Theater sind wieder voll, verkünden Christine Lutz und Egbert Tholl in der, erleichtert nach den schweren Corona-Knick: "Und was läuft in den Häusern, wo es jetzt wieder besser läuft?." In dergratuliert Marc Zitzmann dem Pariser Opernintendantenzum Siebzigsten.Besprochen werden' Inszenierung von"Iwanows" am Berliner Ensemble (dessen Aktualisierung Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung allerdings ziemlich platt geraten ist, auch Nachtkritiker Christian Rakow vermisste Tiefe), Christoph Mehlers Inszenierung vonDDR-Klassiker "Professor Mamlock" am Staatstheater Braunschweig ( Nachtkritik ), der Karnevalsspaß "Life is but a dream" am Schauspiel Frankfurt ( FR ),Inszenierung von Finnegan Kruckemeyers Stück "Der lange Schlaf" am Schauspielhaus Hamburg ( taz ),Tanz-Theater-Stück "10 Odd Emotions" im Schauspiel Frankfurt ( FR ),Choreografie "How did we get here?" mit Spice Girl Mel C in London () und das neue Jugendstück des Berliner Gripstheaters mit dem hübschen Titel "Zum Glück viel Geburtstag" ( Tsp ).