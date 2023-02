Powersoran: Inga Kalnas in Donizettis "Roberto Devereux. Foto: T+T Fotografie / Oper Zürich

Ein Skandal sei es nicht, das Zürich seinen Schauspielhaus-Intendantenundden Vertrag nicht verlängert, hält Peter Laudenbach in derfest, erinnert aber auch daran, dass schonaus Zürich verjagt wurden: "Der Vorwurf der, Stemann und von Blomberg hätten('Die Botschaft stand zu oft über der künstlerischen Umsetzung'), klingt dabei selbst etwas ideologisch. Es wirkt, als sei das Theater Opfer eines Stellvertreterkrieges zwischen einer identitätspolitischen Linken und Freunden tradierter Privilegien geworden. Mit ihrer etwas penetranten politischen Selbstpositionierung haben die Intendanten das ihre zu diesen Grabenkämpfen beigetragen." In der räumt Valeria Heintges ein, dass Steman und Blomberg nicht nur mit Diversität und Peppigkeit das Publikum vor den Kopf gestoßen haben: "Auchin großen Inszenierungen kamen immer weniger auf ihre Kosten. Halb coronabedingt, halb aus Überzeugung gab es kaum noch Arbeiten mit großer Besetzung. Im Gegenteil: Co-Intendant Stemann verfolgte seine Linie, große Werke wie 'Besuch der alten Dame' oder 'Ödipus' auf zwei Schauspieler:innen einzudampfen. Das Ergebnis überzeugte ästhetisch. Aber insgesamt war das Angebot unausgewogen,, zu wenig Humor und Lust am Sprechtheater."Wohlgefallen findet bei-Kritiker Christian Wildhagen ganz eindeutig Tudor-Oper "Roberto Devereux" , diein Zürich ziemlich vom Ende her als packendes Drama einer alternden Königin Elisabeth I. erzähle: "Wieder einmal hat die Queen einen ihrer Günstlinge der Staatsräson opfern müssen - business as usual, denkt man noch, während das Orchestervorspiel mit bittersüßer Ironie eine Variation über 'God save our gracious Queen' anklingen lässt. Doch zack! Da fahren schon wieder diese Axtschläge dazwischen, von der Philharmonia Zürich unter dem Dirigenten Enrique Mazzola. Plötzlich ahnt man: Das Leben dieser Königin muss ein einziger Kampf,gewesen sein. Das letzte Opfer in dieser langen Reihe gibt ihr nun den Rest. " In derist Werner Grimmel hingerissen von den beiden Hauptpartien: "verfügt über alle Farben für Elisabettas emotionale Achterbahnfahrt. Selbst dort, wo sie ihre Wut herausschreit und Prozessakten dazu theatralisch auf den Boden knallt, bleibt sie dem Ideal des Singens verpflichtet. Messerscharf treffen ihre Spitzentöne. Gehässigkeit schafft sich Luft in erdig tiefen, fast ordinär ausartenden Passagen. Doch auch Verletztheit vermag Kalna anrührend leise zu artikulieren. Als selbstherrlicher Titelheld Roberto beeindrucktmit geschmeidig stabilem Tenor - ein windiger Hasardeur, der seinen Einfluss überschätzt und sich am Ende verzockt. Mit souverän dosierter Dynamik undweiß er Elisabettas Vertraute Sara zu verführen.Weiteres: Derresümiert ein Interview des Senders Ö1, in dem Burgtheater-Chef Martin Kusej sein Agieren im Fall Florian Teichtmeister erklärt. In der fragt Ulrich Seidler, wer sich solchen Quatsch ausdenkt: Ein Kulturzentrum im niederländischen Groningen hat die Aufführung von"Warten auf Godot" untersagt, weil zum Castingwurden. Im Streit um die Auftritte von putinnahen KünstlerInnen wie Anna Netrebko zeigt sich Harry Nutt genervt von wohlfeilen Phrasen über die verbindende Kraft der Kultur (oder des Sports). Michael Bartsch erzählt in der, wie die migrantischen Bürgerbühne "Thespis" in Bautzen mit ukrainischen Kindern arbeitet.Besprochen werden die feministisch grundierte "Woyzeck"-Inszenierung von Kollektivam Theater an der Ruhr ( SZ ) und"La Traviata" in Darmstadt ( FR ).