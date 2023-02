Putin hat im Rahmen seines Kriegs gegen die Ukraine auch dieändern lassen. In der Verfassung werden Teile der Uklraine als "russisch" benannt, die er noch nicht malvermochte. Der Politologe macht in derdarauf aufmerksam, was für ein Hindernis dies für die von manchen so herbeigesehntenwäre: "Russlands Grundgesetz sieht vor, dass das russische Staatsoberhaupt als Garant der Föderationsverfassung eineanstreben muss. Ein offizieller russischer Verhandlungspartner wäre per Gesetz verpflichtet, darauf zu bestehen, dass Kiewan Moskau abtritt, um den Text der russischen Verfassung mit den politischen Realitäten vor Ort in Einklang zu bringen."Zehn Jahre gibt's jetzt die. Wie konnte sie sich so lange halten? Daran sind die FDP, Thilo Sarrazin, die CDU und die Medien schuld, istvom Moses Mendelssohn Zentrum in Potsdam, im Interview mit der fest überzeugt . Dass sich die Wählerschaft der AfD in diesen zehn Jahren geändert hat, ist ihm allerdings aufgefallen: "Das ist tatsächlich ein radikaler Wandel: Die Wähler der AfD heute sind nicht mehr Wähler der Gründungsphase: Am Anfang war die AfD eine Eliten- und Wohlstandspartei. Mittlerweile wird sie hauptsächlich vomgewählt." Warum Sozialdemokraten und Linke Teile dieser Wählerschicht verloren haben könnten, erklärt er nicht.