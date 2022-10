Die "Götterdämmerung" an der Berliner Staatsoper. Foto: Monika Rittershaus

Mit der "Götterdämmerung" schließenundan der Berliner Staatsoper Wagners "Ring" ab. Und wie gehabt, findet -Kritiker Reinhard J. Brembeck die Bildmacht der Partitur weniger von Tcherniakovs Inszenierung als von Thielemanns Musik eingelöst: "Der Klang ist. An den ersten beiden Abenden ist Thielemann, er hat den 'Ring' erst kurz vor der Premiere von dem erkrankten Daniel Barenboim übernommen, zauberhaft leise sängerfreundlich. In 'Siegfried' und 'Götterdämmerung' zeigt er dann Pranke. So wie Thielemann kann keiner die manchmal zu lebenslanger Abhängigkeit führende Drogenwirkung von Wagners Musik entfesseln. Thielemanns Wagner ist eine, die die Allmacht- und Göttlichkeitsträume des Laborpersonals als weltfremde Wunschidyllen ausmalt. Während Tcherniakov im Einklang mit dem Libretto dieum die Weltherrschaft zeigt. Einen unbedarfteren Siegfried alsgab es nie. Der Mann ist. Kein Orchester ist laut genug, um ihn zu übertönen, die Gewalt dieser Stimme ist ein Naturereignis." Im widerspricht Udo Badelt nach der Götterdämmerung" sanft: "Zumdes Abends aber avanciert Hagen.ist wahnsinnig gut, seine bullige Darth-Vader-Silhouette emaniert ununterbrochen eine Aura schwarzböser Autorität, die durch seine erdige Bassstimme noch den rechten Schimmer erhält."In derverteidigt Clemens Haustein auch die Regie gegen die Buhstürme des Publikums: "Tcherniakov hat eine Regieidee geliefert, die alle vier Teile des 'Rings' trägt: jene eines, das von einem zynischen, später bereuenden Wotan in Gang gesetzt wurde. Eine Idee, die auch deshalb so stark ist, weil sieRechnung trägt, das dieses Großwerk Richard Wagners als Motiv durchzieht." In derkann Peter Uehling Tcherniakovs "" gut verkraften. In dererklärt Peter Huth in einem A bis Z, warum man von diesem "Ring" noch "lange, richtig lange" sprechen wird.In der interveniert Peter Laudenbach noch einmal gegen das, das beinur noch das eigene Milieu bedient und sich mit den Diskursen der Cultural Studies gegen die Allgemeinheit abschottet. Theater, die nichts ans Publikum denken,, schimpft Laudenbach: "Dagegen wirkt die schönste Definition einesgeradezu utopisch: Stadttheater ist Theater für eine Stadt, wenn möglich für die ganze Stadt. Und nicht nur, wie ganz früher, für das gehobene Bürgertum und die, die dazugehören wollten, ebenso nicht nur für die Gesinnungsgenossen der Künstler. Das unterscheidet Theateroder einer Fatwa gegen Ungläubige: Gutes Theater erlaubt. So entsteht Austausch, so entsteht Gesellschaft. Genau die werden wir weiß Gott noch brauchen."Besprochen werden' Inszenierung von Brechts Klassiker "Mutter Courage" am Berliner Gorki-Theater ("Ein papierner Brecht, von dem die triviale Aussage bleibt, dass Krieg Menschen unmoralisch werden lässt,", ärgert sich Ulrich Seidler in der BlZ , "das ist, der sich gedankenfaul auf die sichere Seite bringt und die Menschen in der Ukraine argumentativ alleinlässt", Nachtkritik ), Leos Janaceks "Jenufa" an der Wiener Staatsoper (und mit einer, wie Stefan Ender inm Standard findet),' "Warten auf Platonow" im Cuvilliéstheater () und die Country-Oper "Burt Turrido" vom Nature Theatre of Oklahoma im Bockenheimer Depot in Frankfurt ( FR ).